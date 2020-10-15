Karadeniz'deki doğalgaz rezervinde yeni miktar belli oldu

Türkiye, Berat Albayrak'ın öncülüğünde inşa edilen milli enerji döneminde güzel haberler almaya devam ediyor.



Kiralık sondaj gemilerini kullanarak arama yapmak yerine, kendi sondaj gemilerini satın alarak bu konuda farkını ortaya koyan Türkiye'ye Karadeniz'den yeni müjde geldi.



80 MİLYAR METREKÜP DAHA

Doğalgazın ilk bulunduğu kuyuda çalışmalar ilerletildi ve rezerv miktarı büyüdü.



Habertürk'ün haberine göre; bulunan son kaynakla birlikte rezerv miktarı 320 milyar metreküpten 400 milyar metreküpe çıktı.



ERDOĞAN FATİH SONDAJ GEMİSİNE GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Fatih sondaj gemimizin keşfettiği doğalgaz haberi, milletimizi sevince boğmuştu. Yeni müjdeler geliyor. Cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek hem çalışmaları görecek, hem yeni rezerv miktarını açıklayacağız.' ifadeleri büyük bir heyecana neden olmuştu.



2021 SONUNA KADAR...

Sahayla ilgili diğer bazı ayrıntılar da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bölgede, 2021 yılı sonuna kadar ilk 10 kuyunun açılması ve sondaj çalışması yapılması öngörülüyor.



KARAYA İLK GAZ TESLİMİ

Karaya ilk gaz teslimi, 31 Aralık 2023.



Tuna-1 kuyusunun içinde yer aldığı Sakarya gaz sahasında, 2025 yılı sonuna dek açılması hedeflenen toplam 30 dolayında kuyudan, 1 Ocak 2026'dan itibaren plato seviyede (en üst noktada) yılda 15 milyar metreküp gaz üretilmesi hedefleniyor.



TÜRKİYE NE KADAR DOĞALGAZ TÜKETİYOR

Türkiye'de, yıllık 45-50 milyar metreküp doğal gaztüketiliyor.



Bu miktar, Türkiye'nin yıllık toplam gaz talebinin yüzde 25-30'unun yerli üretimden karşılanması anlamına geliyor.