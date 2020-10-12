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Bir filmde oynayıp sırra kadem basmıştı! Son hali ortaya çıktı!

Yeşilçam'ın unutulmazları arasında olan Gülen Gözler'de Hasret karakterine hayat veren Lale Ilgaz'ın son hali ortaya çıktı. Tek filmle meşhur olan ancak daha sonra ortadan kaybolan yıldız isim bakın ne halde.

Kültür-Sanat / 12 Ekim 2020 Pazartesi 21:08
Bir filmde oynayıp sırra kadem basmıştı! Son hali ortaya çıktı!

Seyirciyi yıllar sonra bile ekranlara kilitleyen Gülen Gözler filminin her karakteri ayrı ayrı çok sevilmişti.

Sabunların köpürmesi sahnesinden, Vecihi karakterine kadar hafızalara kazınan Gülen Gözler'de bir de evin küçük kızı vardı. Gerek babası Yaşar Usta'ya bağlılığı gerekse muzip gülümsemesiyle izleyiciyi hala etkileyen Lale Ilgaz da tek filmle meşhur olan yıldızların arasında kayboldu.



Gülen Gözler'in ardından 1977 yılında Kızını Dövmeyen Dizini Döver filminde 'Dans eden kız' olarak izlediğimiz Lale Ilgaz bu filmin ardından adeta sırra kadem bastı.
Gülen Gözler'in Hasret'inin son hali ortaya çıktıYeşilçam'ın figüranı olamayacak kadar hafızalara kazınan, ünü günümüze taşınmayan Lale Ilgaz hakkında herhangi bir bilgi de bulunmuyor.

Ancak sosyal medyada Yeşilçam yıldızlarının izini süren "mekaniyesilcam" adlı Instagram sayfası oyuncuya ait fotoğrafı paylaşarak Yeşilçam meraklılarını sevindirdi. İşte Yeşilçam'ın kayıp yıldızının son hali;




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