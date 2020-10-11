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Ani ölümün detayları ortaya çıktı!

Özgü Namal’ın iki çocuğunun babası Ahmet Serdar Oral, ani bir kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Oral’ın 10 yıl önce kalp krizi geçirdiği, 4 yıl önce de bypass olduğu öğrenildi.

Güncel / 11 Ekim 2020 Pazar 12:25
Ani ölümün detayları ortaya çıktı!

Özgü Namal'ın 7 yıldır birlikte olduğu nefes terapisti eşi Ahmet Serdar Oral (53) hafta başında kalp krizi geçirip hayata gözlerini yummuştu. Oral'ın ölümüne dair detaylar da ortaya çıktı.

ODAYA DÖNÜNCE...

2015 yılından bu yana 2 çocuğuyla Muğla Köyceğiz'de yaşayan çift, bir süredir İstanbul'daki evlerindeydi. Geçtiğimiz pazartesi, sabaha karşı eşiyle bulundukları odadan çıkan Namal, döndüğünde Oral'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Namal'ın Nefes ve Elem Su adlı çocuklarına babalarını kaybettiklerini anlattığı öğrenildi.

KALP HASTASIYDI

Uzun süredir nefes terapisti olan Oral, 2010 yılında da kalp krizi geçirdi. 2016 yılında ise kalp hastalığı nedeniyle bypass ameliyatı oldu.

Özgü Namal, Serdar Oral’la 2013 yılında aşk yaşamaya başlayıp kariyerine ara vermişti. Çiftin, Nefes ve Elem Su adında iki çocuğu var.

Özgü Namal

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