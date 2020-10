Bu pideleri yapmak çok kolay!

Konya Bıçak Arası Pide tarifi ve malzemeleri MasterChef yarışmasıyla gündeme geldi. Konya'nın geleneksel ve yöresel bir tadı olan Bıçak Arası Pide vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Konya Bıçak Arası Pide tarifi!



Konya bıçak arası pide malzemeleri



Hamuru için;



4 su bardağı un



1 tatlı kaşığı tuz



1 paket instant maya



1 buçuk su bardağından az su



Üzeri için ;



Yarım kilo kuşbaşı et



2 domates



1 tane biber



1 çay kaşığı pul biber



1 çay kaşığı tuz



1 kaşık sıvı yağ



Konya Bıçak Arası pide nasıl yapılır?



Öncelikle hamurumuzu yapıp mayalanmaya bırakalım.



O mayalanırken bir yandan üstünün harcını hazırlayalım. Kuşbaşı etleri çok küçük doğrayalım sonra domatesi biberi de aynı şekilde küçük küçük doğrayalım, baharatımızı katıp karıştıralım.



Hamur mayalandıktan sonra küçük bezeler haline ayıralım.



Sonra hamuru ince uzun bu şekilde açıp üstüne harç sürüp yağlı kağıtlı fırın tepsimize dizelim ve 200 derecede pişirelim, sonra sunuma hazır.



KAYSERİ CIVIKLI PİDE NASIL YAPILIR?



Kayseri Cıvıklı Pide tarifi ve malzemeleri nelerdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek olan MasterChef yarışmasında Kırmızı ve Mavi takım arasında kişiler arası gerçekleştirilecek düelloda birçok yöreye ait lezzet olan Pide yapılacak. Yapılacak olan pideler arasında Kayseri'nin Develi ilçesine ait bir lezzet olan Cıvıklı Pide yapılacak. Peki Cıvıklı Pide tarifi ve malzmeleri nelerdir, nasıl yapılır?



KAYSERİ CIVIKLI PİDESİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER



Cıvıklı pidesi (6 adet için)



700 gr kuzu boşluğu ve dana yağsız koldan hazırlandı.



2 orta boy çok ufak doğranmış kuru soğan



5-6 adet sivri biber incecik doğranacak



4-5 adet çekirdeği çıkarılmış domates



Tuz (2 çay kaşığı)



Pide hamuru için;



4, 5 su bardağı un



1 su bardağı + 3/4 (bir yarım+bir çeyrek) su bardağı ılık su



30 gr yaş maya



1 yemek kaşığı toz şeker



2 çay kaşığı tuz



KAYSERİ DEVELİ CIVIKLI PİDESİ TARİFİ YAPILIŞI



Öncelikle hamuru mayalayalım maya, ılık su ve şekeri yoğurma kabına alalım.



Mayanın kabarmasını bekleyelim daha sonra unu tuzu ekleyip hafif ele yapışı bir hamur elde edip üzerini kapatıp yaklaşık bir saat iki katına çıkana kadar üstü kapalı bekletelim.



Bu arada eti için gerekli olan ve ince ince doğranan yeşil biber, domates ve kuru soğanı et ile karıştırıp harmanlayalım. Hamur mayalanınca 6 adet beze yapalım.



Her beze için merdane yardımı ile açıp pide şeklini verelim. Mümkün olduğunca ince açılacak. Fırını alt -üst ayarda yarım saat çalıştıralım.



Çalıştırmadan önce içine bir kaba sıcak su koyalım.



Fırın tepsisinin içine yağlı kağıt serip açtığımız hamuru (içine 3 adet sığıyor) yerleştirip kıymalı harcımızı yerleştirelim.



Fırın yarım saat sonunda dereceyi 200’e düşürün yine sadece alt üst konumda açık şekilde 15 dakika pişirin.



Süre sonunda pidenin altları pişmez ise bir beş dakika fırının bu sefer sadece alt açık olacak şekilde pişirin. Sıcakken dilimleyin maydanoz ve közlenmiş biber ile servis yapın. Afiyet olsun.