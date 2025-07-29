CHP'den yeni skandal! Atatürk posteri indirilip İmamoğlu görseli asıldı

CHP'nin Ankara Çankaya'daki Parti Okulu Salonu'nda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Eski genel merkez binası olarak da bilinen Çevre Sokak'taki yapı, görevden uzaklaştırılan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için 'Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi'ne dönüştürüldü. En dikkat çeken detay ise; salonda yer alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri kaldırılarak yerine İmamoğlu'nun fotoğrafının asılması oldu.Parti Okulu'nda yaşanan bu değişiklik, partililer arasında hem şaşkınlık hem de tartışma yarattı. Kuruluşundan bu yana 'Atatürk'ün partisi' kimliğiyle anılan CHP'nin sembol salonlarından birinde, Atatürk'ün görselinin indirilip yerine bir siyasetçinin fotoğrafının asılması, 'CHP'de yeni bir dönem mi başlıyor?' sorularını gündeme taşıdı.Yaşanan gelişmenin ardından CHP kulisleri hareketlendi. Parti tüzüğünün birinci maddesinde yer alan 'Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerine bağlılık' ifadesinin geleceği de tartışma konusu oldu. Bazı isimler, 'Simgesel olarak başlatılan bu değişim, ileride tüzükte de bir revizyon anlamına mı gelecek?' sorusunu gündeme getirirken, partinin kurucu değerlerinden sapma endişesi taşıyan isimlerin sayısı da az değil.CHP'nin seçim yenilgileri sonrası içine girdiği yön arayışı sürerken, İmamoğlu'nun bu hamlesi, yalnızca bir adaylık hazırlığı olarak değil, aynı zamanda 'partide liderlik ekseninin kaydığı' şeklinde de yorumlanıyor. Partideki bazı eski genel başkan yardımcıları ise bu gelişmeyi 'Atatürk'ten uzaklaşma' olarak nitelendiriyor.CHP'nin en köklü yapılarından biri olan ve yıllarca Atatürk ilkelerinin anlatıldığı Parti Okulu Salonu'nda yaşanan bu değişiklik, siyaset sahnesinde derin yankı uyandırmaya devam ediyor.İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı iddiasının parti sembolleriyle güçlendirilmesi, 'CHP'de fiili liderlik değişimi' olarak da değerlendiriliyor.