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Beyaz Gazete
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CHP'den yeni skandal! Atatürk posteri indirilip İmamoğlu görseli asıldı

CHP’de skandal niteliğinde bir gelişme yaşandı: Ankara’daki Parti Okulu’nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün posteri indirilerek yerine Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafı asıldı. “Atatürk’ün partisi” diye geçinen CHP’de bu hamle, partililer arasında büyük tepki çekti. Bu hareket İmamoğlu’nun adaylık hazırlığının simgesel başlangıcı olarak yorumlandı.

CHP'den yeni skandal! Atatürk posteri indirilip İmamoğlu görseli asıldı
Ekleme: 29.07.2025 - 15:24 Güncelleme: 29.07.2025 - 15:29 / Editör: Fehmi Öztürk / Kaynak: Sabah
CHP'den yeni skandal! Atatürk posteri indirilip İmamoğlu görseli asıldı
CHP'nin Ankara Çankaya'daki Parti Okulu Salonu'nda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Eski genel merkez binası olarak da bilinen Çevre Sokak'taki yapı, görevden uzaklaştırılan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için 'Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi'ne dönüştürüldü. En dikkat çeken detay ise; salonda yer alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri kaldırılarak yerine İmamoğlu'nun fotoğrafının asılması oldu.

CHP'den yeni skandal! Atatürk posteri indirilip İmamoğlu görseli asıldı

CHP'DE GÖRÜLMEMİŞ BİR ADIM: ATATÜRK'ÜN POSTERİ YERİNDEN SÖKÜLDÜ

Parti Okulu'nda yaşanan bu değişiklik, partililer arasında hem şaşkınlık hem de tartışma yarattı. Kuruluşundan bu yana 'Atatürk'ün partisi' kimliğiyle anılan CHP'nin sembol salonlarından birinde, Atatürk'ün görselinin indirilip yerine bir siyasetçinin fotoğrafının asılması, 'CHP'de yeni bir dönem mi başlıyor?' sorularını gündeme taşıdı.

CHP'den yeni skandal! Atatürk posteri indirilip İmamoğlu görseli asıldı

KULİSLER HAREKETLİ: 'TÜZÜKTEKİ ATATÜRK İFADESİ DEĞİŞECEK Mİ?'

Yaşanan gelişmenin ardından CHP kulisleri hareketlendi. Parti tüzüğünün birinci maddesinde yer alan 'Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerine bağlılık' ifadesinin geleceği de tartışma konusu oldu. Bazı isimler, 'Simgesel olarak başlatılan bu değişim, ileride tüzükte de bir revizyon anlamına mı gelecek?' sorusunu gündeme getirirken, partinin kurucu değerlerinden sapma endişesi taşıyan isimlerin sayısı da az değil.

CHP'den yeni skandal! Atatürk posteri indirilip İmamoğlu görseli asıldı

ADAYLIK HAZIRLIĞI MI, KOPUŞUN İŞARETİ Mİ?

CHP'nin seçim yenilgileri sonrası içine girdiği yön arayışı sürerken, İmamoğlu'nun bu hamlesi, yalnızca bir adaylık hazırlığı olarak değil, aynı zamanda 'partide liderlik ekseninin kaydığı' şeklinde de yorumlanıyor. Partideki bazı eski genel başkan yardımcıları ise bu gelişmeyi 'Atatürk'ten uzaklaşma' olarak nitelendiriyor.

CHP'den yeni skandal! Atatürk posteri indirilip İmamoğlu görseli asıldı

TARİHİ SALONDA TARİHİ DEĞİŞİM!

CHP'nin en köklü yapılarından biri olan ve yıllarca Atatürk ilkelerinin anlatıldığı Parti Okulu Salonu'nda yaşanan bu değişiklik, siyaset sahnesinde derin yankı uyandırmaya devam ediyor.

CHP'den yeni skandal! Atatürk posteri indirilip İmamoğlu görseli asıldı

İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı iddiasının parti sembolleriyle güçlendirilmesi, 'CHP'de fiili liderlik değişimi' olarak da değerlendiriliyor.