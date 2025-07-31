YouTube'da izlediğiniz videolar başınızı ağrıtabilir! Google'dan tepki çekecek karar

Google, kullanıcıları için yaş doğrulama sistemini daha da ileri taşıyor. Şirketin yeni yapay zeka tabanlı teknolojisi sayesinde, kullanıcıların yaşı artık yalnızca verdikleri bilgilere göre değil, davranışlarına göre de analiz edilecek. Peki sistemin çalışma mantığı nasıl işliyor?The Verge sitesinin haberine göre, yeni sistem, kullanıcının Google'daki arama geçmişi ve YouTube'da izlediği video türlerine bakarak yaş tahmininde bulunacak. İlk etapta yalnızca sınırlı bir kullanıcı grubuyla uygulanacak sistemin, önümüzdeki aylarda daha geniş kitlelere yayılması bekleniyor.Yapay zeka, bir kullanıcının 18 yaşın altında olduğunu tespit ederse, Google tarafından çeşitli kısıtlamalar getirilecek.Bu kısıtlamalar arasında; YouTube'da yatma zamanı hatırlatıcılarının devreye girmesi, kısıtlı içerik önerileri, Google Haritalar'daki Zaman Çizelgesi özelliğinin kapatılması, kişiselleştirilmiş reklamların devre dışı bırakılması, Play Store'da yetişkinlere yönelik uygulamaların erişime kapatılması yer alıyor.Google, yanlışlıkla bir kişiyi 18 yaş altı olarak sınıflandırırsa, kullanıcılar kimlik belgelerinin fotoğrafını ya da bir selfie göndererek yaşlarını doğrulayabilecek.