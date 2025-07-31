Böylesini ilk kez gördü! Gizemli böceğin türü ortaya çıktı

Trabzon'un Hıdırnebi Yaylası'nda doğa yürüyüşü yapan Adem Gümrükçüoğlu, ilginç bir böcek türüyle karşılaşınca merakını sosyal medyaya taşıdı. Temiz hava almak için iş arasında yaylaya çıkan Gümrükçüoğlu, yerde gördüğü alışılmadık böceği fotoğraflayarak sosyal medya hesabında paylaştı.Doğayı yakından takip ettiğini ve fırsat buldukça yaylalara çıktığını belirten Gümrükçüoğlu, 'Doğayı çok severim, fırsat buldukça yaylalara çıkarım. Bugün de iş arasında biraz temiz hava almak için yürüyüşe çıktım. O sırada yerde gördüğüm böcek dikkatimi çekti. Daha önce hiç böyle bir böcek görmemiştim. Ne olduğunu merak ettim ve sosyal medyada paylaşıp takipçilerimden yardım istedim' dedi.Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşıma, yorum yağdı. Takipçiler, böceğin türüyle ilgili tahminlerde bulundu. Yayla ziyaretçilerinin sıklıkla ilginç canlı türleriyle karşılaşabildiğine dikkat çeken doğaseverler, bu tür paylaşımların doğa bilinci açısından önemli olduğunu vurguladı.Uzmanlar ise yapılan değerlendirmeler sonucunda böceğin, halk arasında 'kedi güvesi' olarak bilinen bir güve türü olduğunu açıkladı. Yoğun tüy yapısı, dalgalı kanat desenleri ve boynuzumsu çıkıntılarıyla dikkat çeken bu canlıların zararsız olduğu, nemli ve yapraklı bitki örtüsünün yoğun olduğu alanlarda yaşam sürdüğü belirtildi.Genellikle gece aktif olan bu tür, çevresiyle uyum sağlayabilen kamuflaj özellikleriyle biliniyor.