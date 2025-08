Selçuk Bayraktar çağrı yaptı! Liderler, NEXT Sosyal'e katılmaya başladı

Türkiye'nin yerli ve milli bir sosyal medyası var.Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından geliştirilen NEXT Sosyal Teknofest, yerli ve milli sosyal medya platformu olarak kullanıma sunuldu.500 bine ulaşan takipçi sayısı ile de kısa süre içerisinde popüler bir hale gelmeyi başardı.Her geçen gün büyüyen platforma, siyasi partilerin liderleri de katılmaya başladı.BAHÇELİ VE MHP, HESAP AÇTIMHP lideri Devlet Bahçeli davete olumlu yanıt vererek sosyal medya platformuna dahil oldu.Bahçeli paylaşımında, 'Sayın Selçuk Bayraktar, Çok değerli hizmetlerin yanında yerli ve milli sosyal ağ Next Sosyal'i hayata geçirmenizden dolayı tebriklerimi sunuyor, başarılar diliyorum.Next Sosyal Türk Milletine hayırlı uğurlu olsun. Next Sosyal ailesine katılmaktan çok büyük gurur ve memnuniyet duyuyorum.' dedi.Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye'nin sosyal medya platformu NeXT Sosyal'e katıldı.Saadet Partisinden yapılan yazılı açıklamada, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın, siyasi parti genel başkanlarını NeXT Sosyal'e katılmaya davet ettiği anımsatılarak, Arıkan'ın 'mahmutarikansp' şeklinde sosyal medya hesabı açtığı belirtildi.Platforma katılmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Arıkan, şu ifadeleri kullandı:İletişim güvenliğinin hayati bir önem taşıdığı günümüzde yerli ve milli NeXT Sosyal'i geliştiren Sayın Selçuk Bayraktar'ı kutluyorum.Özellikle sosyal medya aracılığıyla yayılan ve gençlerimizin ahlaki değerlerini aşındıran her türlü içerik ve paylaşımların, bu sosyal ağın yaygınlaşmasıyla biteceğine inanıyorum.Dijital iletişim; çağımızın bir gerçeğidir ve mutlaka yerli markalar aracılığıyla yapılmalıdır. Bu atılan adımın giderek daha da güçlenmesini ve her alanda öncü olmasını temenni ediyor, emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. NeXT Sosyal dünyasına adım atmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hayırlı olsun.Siyasi parti liderleri gibi bakanlar, gazeteciler, milletvekilleri ve çeşitli resmi kurumlar da NEXT Sosyal üzerinden hesap açmaya başladı.Kısa sürede yarım milyon kullanıcıya ulaşan platform, daha önce veri güvenliği, yerli algoritma yapısı ve özgün içerik teşvikleriyle gündeme gelmişti.NEXT Sosyal, kullanıcı etkileşimlerini önceleyen yapısıyla özellikle genç kitle arasında hızla yayılıyor.