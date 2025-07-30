Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' mesajı! Çıkacak kararlar önem arz ediyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Terörsüz Türkiye süreci geleceğimiz açısından çok kritik öneme sahip. Türkiye tarihi için çok önemli bir aşama. Bu sürece kolay gelinmedi. TBMM'de kurulacak olan komisyon, başlayacak olan çalışmalar çok önemli. Sürecin şekillenmesi ve devamlılığı, oradan çıkacak kararlar doğrultusunda yürütmenin alacağı kararlar önem arz ediyor.' dedi.41 yıldan bu yana ülkemizin kalkınmasının önünde en büyük engel terördü. Binlerce şehit verdik. Bölge insanı huzursuz oldu. Terör örgütü şantiyeleri bastı ve çok büyük bir zarar verdiler ülkemize... Terör belası olmasaydı Türkiye çok daha gelişmiş bir ülke olurdu. Terör engeline rağmen bir çok başarı sağlanmaya çalışıldı.Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen sene Ahlat'ta yaptığı tarihi konuşma önemliydi. Sonrasında ekim ayında Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı tarihi çağrı ve sonrasında İmralı'dan yapılan açıklamalarla beraber, terör örgütünün feshi ile ilgili karar alındı.Silahların yakıldığını hep beraber gördük. Terör örgütü kendini feshetti. Yeni bir dönem başladı. Bundan sonraki süreç önemli. Sürecin kalıcı olması önemli. Kalıcı olması için devletin tüm kurumları koordinasyon içerisinde süreci izliyorlar.Koalisyon zamanlarında bu başarı sağlanamaz. Bu bir devlet politikası haline geldi. Şu anda TBMM'de kurulacak olan komisyon önemli. Burada partilerimiz bu süreçle ilgili görüşlerini ifade edecekler. Orada alınacak kararlar önemli. Bu süreç içerisinde siyasi partilerimizin, milletvekillerimizin önemli katkıları olacaktır.Terör örgütünün feshi kararı ve silahları bırakması bir pazarlığın sonucu değil. Bunu başından beri söylüyoruz. Bugüne kadar yapılanları hep milletimiz için yaptık. Milletimiz AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın bu milletin aleyhine adım atmayacağını çok iyi bilir. Komisyon çalışmalarına başladığında görüşler dile getirilecektir. Yapılması gereken kanun düzenlemeleri TBMM'nin takdirindedir.Hasta tutuklularla ilgili Meclis'te 10'uncu Yargı Paketi'nde bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemenin daha uygulanabilir hale gelmesi için ceza miktarlarında düzenleme yapıldı. Burada kadınlar bakımından, çocuklar bakımından ve yaş kategorilerine göre yeni bir değerlendirme yapıldı. Meclisimizin yaptığı düzenleme ile uygulamalar başladı.Hasta hükümlü ve tutuklularla ilgili düzenleme şu; ağır hastalar bakımından eğer cezası 5 yılın altındaysa konutta cezalarını infaz edebiliyorlardı. Meclisimiz şöyle bir değişiklik yaptı, erteleme yerine konutta infaza geçilmiş oldu. Bunların evlerinde cezalarını çekmeleri bakımından kanun değişikliği yapıldı.11'inci Yargı Paketi ile ilgili hazırlıklarımız var. Bütün toplumu ilgilendiren çok sayıda yargı paketini hayata geçirdik. Özellikle hem hukuk yargılamalarının etkinliğini sağlamak, uzun süren yargılamaları ortadan kaldırmak ve yargı kapasitemizin güçlendirilmesi anlamında 264 hedef var. Bu yasal düzenlemeleri Meclisimizin takdirine sunmaya devam edeceğiz.Veysi Aktaş herhangi bir düzenleme sonrası tahliye edilmiş değil. Kişi PKK terör örgütü içerisinde iki PKK'lıyı ajanlık yaptığı gerekçesiyle öldürmesinden dolayı aldığı ceza var. Bu cezanın koşullu salıverme süresi 30 yıl. 30 yıl cezasını çektikten sonra tahliye için başvuruyor ve çoğu kez bu başvurular reddediliyor. 32 yıl dolduktan sonra tahliye ediliyor. Cezası bittikten sonra tahliye olmuş oluyor.31 Temmuz yasası olarak hep gündeme geldi. Covid döneminde, covid izninden yararlanmışlardı. 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyla süre bitti ve dolayısıyla 31 Temmuz 2023'te izinde bulunanlar bakımından onlara yeni bir hak tanındı; salıverilmesine 5 yıl kalanlar dışarıda denetimli serbestlik olarak cezalarını çekmeye devam ettiler, içeri alınmadılar.Yeni bir düzenleme yapılabilir mi diye tartışıldı. Meclis'in takdiri yeni bir düzenleme yapılmadı. Burada DEM Parti'nin Meclis'te gündeme getirdiği bir husus yok. DEM Parti zaten bu Covid izni düzenlemesi yapılırken, 'terör suçluları da yararlansın' talebinde bulunmuştu.Bu konuda çalışmalar yapıldı. TBMM'ye önereceğimiz bazı hususlar var. Çocukların her türlü tehlikeden ve kötü durumlardan korunması devletimizin en önemli görevi. Cezaların caydırıcılığı bakımından düzenlemeler oldu.Tartışılan konu ceza adaletini ortaya çıkarmak. Her ülkenin ceza kanunları farklı... Dolayısıyla burada bilim adamlarımız, hukukçularımız, akademisyenlerimiz, bu suçlara bakan ilgili daire üyeleri ve başkanlarıyla yapacağımız değerlendirmelerle, toplumdan gelen hassasiyeti de dikkate alarak; 15-18 yaş grubu yeni bir kategori olabilir mi, tüm bunlar konuşulan konular.Ortaya çıkmış, kesinleşmiş bir durum söz konusu değil. Önemli olan çocuklar bakımından ceza adaletinin sağlanması.Adli boyutla ilgili olarak cumhuriyet başsavcılıklarımız mutlaka soruşturma başlatır. Yangının sebebi bulunmaya çalışılır. 1 Haziran'dan itibaren 168 şüpheli gözaltına alınmıştı, 39 kişi tutuklandı. 64'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturmalar devam ediyor.Geçmişte orman yangınlarına sebebiyet vermek suçundan 127 kişi cezaevinde bulunuyor, bunların 67'si hükümlü.