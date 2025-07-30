İsrail’in Kuzey Kıbrıs kâbusu! Türk ordusunun ileri üssü siyonistleri korkutuyor

Terör devlet İsrail, gözünü şimdi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) dikti. İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Shay Gal, Israel Hayom Gazetesi'nde 'Kuzey Kıbrıs aynı zamanda bir İsrail sorunudur' başlıklı bir yazı kaleme aldı.Yazıda, 'İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile koordinasyon içinde, Ada'nın kuzeyini kurtarmak için bir acil durum operasyonu hazırlamalıdır' ifadeleri kullanıldı.Yazıda, 'Kuzey Kıbrıs'ı kurtarmak İsrail'in görevi değildir. Ancak, bölgeden gelen tehdit kritik bir eşiğe ulaşırsa, İsrail'in stratejik duruşunu değiştirmesi gerekir' denildi.'KKTC artık Türk ordusunun ileri üssü' diyen Gal Ada'nın hem askeri hem sivil İsrail iletişimini dinleyebilen gelişmiş silah sistemleri, siber gözetleme ve sinyal istihbaratı (SIGINT) altyapısına ev sahipliği yaptığının altını çizdi.Yazıda Türkiye'nin Gazimuğusa'daki Geçitkale Havaalanı'nı SİHA üssüne çevirdiğini, Girne'deki füze üslerini de ATMACA ve TAYFUN gibi füzeleri konuşlandıracak hale getirdiğini vurgulandı.Gal, 'BAYRAKTAR TB2 ve AKINCI gibi SİHA'lar hem gözetlemede kulllanılıyor hem de olası bir krizde İsrail gaz sondaj kulelerini, donanma gemilerini ve stratejik bölgelerini hedef alabilecek donanımdalar.Füzeler ise Kudüs, Tel Aviv ve Hayfa Körfezi'ni vurma kabiliyetiyle İsrail'e yönelik ilk doğrudan balistik tehdidini oluşturuyor' ifadelerini kullandı.İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bin 34'e yükseldi.