ICRYPEX operasyonu! Mal varlıklarına el konuldu

Uyuşturucu madde temin etme ve olası kastla öldürmeye teşebbüs suçlarından tutuklu Gökalp İçer’in sahibi olduğu ICRYPEX’e operasyon düzenlendi. Suç örgütlerinin elde ettiği haksız kazancın kripto ve döviz olarak finansal sisteme sokulduğu tespit edildi. İçer ve ICRYPEX şirketine ait mal varlıklarına el konuldu.

Fatih Altaylı'nın YouTube kanalının ana sponsoru olarak adını duyuran kripto para borsası ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer'in uyuşturucu temin ettiği genç avukat Göksu Çelebi'nin komada olmasıyla gündeme gelmişti. Gökalp İçer, olası kastla öldürmeye teşebbüs've 'uyuşturucu madde temin etmek'suçlarından geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Büro tarafından yürtülen bir başka soruşturma kapsamında ICRYPEX'in çeşitli suç örgütlerinin suçtan elde ettikleri haksız kazançlarını döviz veya kripto varlığa dönüştürerek finansal sisteme soktuğu tespit edildi. Bunun üzerine hareket geçen savcılık, adli işlem gerçekleştirildi.Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının suçtan elde edilen değere ilişkin raporuna göre suç geliri elde eden ve suç gelirlerini yurt dışına çıkaran şüpheli Gökalp İçer ve Icrypex Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.'ye ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, taşınmazlarına ve şirket ortaklık paylarına Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.