Gazze’deki açlık uzaydan bile görülüyor! Siyonist İsrail'in zulmü arşa uzandı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yardım almak için bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail'in son 24 saatte Gazze'ye yönelik saldırılarında da 9 kişi hayatını kaybetti. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Netzarim Koridoru yakınlarında yardım almak için bekleyen Filistinli sivillerin üzerine ateş açtı.İsrail'in söz konusu saldırılarında 5 Filistinli yaşamını yitirirken, 8 kişi yaralandı. Gazze Ambulans ve Acil Durum Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada ise İsrail ordusunun, güneydeki Refah kentinin kuzeyinde yer alan yardım dağıtım merkezi yakınlarındaki Filistinlileri hedef aldığı belirtildi. Öte yandan Gazze'de açlık krizi de devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X hesabında paylaştığı videoda 'Gazze'de açlık yok, Gazze'de açlık politikası yürütülmüyor' diyerek dünyayı şoke etmişti.İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor. Başta çocuklar olmak üzere Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. İsrail'in sınır kapılarını kapatıp yardım girişini kısıtlayarak kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde son 24 saatte biri çocuk 7 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği bildirildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.Açıklamada Gazze'deki hastanelerde son 24 saatte açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle biri çocuk 7 ölüm vakasının kaydedildiği aktarıldı. İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 89'u çocuk olmak üzere 154'e yükseldiği belirtildi.Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'in Filistin halkını kasıtlı olarak aç ve susuz bırakmasını kınayarak bu durumu, insanlığa karşı suç olarak niteledi. Katar merkezli Al Jazeera kanalındaki haberde 'Gazze yardımı sadece kâğıt üzerinde, çünkü bölgeye giren sınırlı sayıdaki yardım kamyonunun hiçbiri ihtiyaç sahiplerine ulaşmıyor. Dört gündür yardım için bekleyen insanlar, yaşanan her şeyin sadece bir gösteri olduğu konusunda hemfikir' denildi. Gazze Hükümet Medya Ofisi, İsrail'in Gazze'ye 109 yardım kamyonu girmesine izin verdiğini, ancak çoğunun artan güvenlik kaosu sırasında yağmalandığını belirtti. Bölgenin günlük en az 600 yardım kamyonu ve yakıta ihtiyacı var.İSRAİL'İN saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de gönüllü çalıştıktan sonra İngiltere'ye dönen plastik cerrah Victoria Rose, bölgedeki açlık krizinin her geçen dakika daha da kötüleştiğini ve geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurduğunu söyledi. Doktor Rose, Gazze'ye yiyecek sokmanın imkânsız hale geldiğini dile getirerek 'Kalan tek yiyecek kaynağı, (İsrail ve ABD güdümlü) 'Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF)' ve tüm Filistinliler biliyor ki bu dağıtım noktalarından yiyecek alma şansınız, vurulma şansınızla eşit' dedi.Gazze'deki kıtlık krizi artık uydu görüntülerine yansıyacak kadar derinleşti. Yardım kamyonlarının etrafında uzayan 2 kilometrelik insan kuyruğu, insani felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor.