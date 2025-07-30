Rusya’da 8,8 büyüklüğünde deprem! ABD ve Japonya'da tsunami uyarısı yapıldı

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 8,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Türkiye saati ile 02.25'te meydana gelen sarsıntının 19 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi.Depremin ardından Rusya ve Japonya'nın pasifik kıyıları ile Pasifik Adaları'na yönelik tsunami uyarısı yapılırken, dalga boyunun 3 metreyi bulabileceği belirtildi.Deprem anında yaşanan panik anları amatör kameralara yansırken, Rusya basını hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.Kamçatka, Pasifik Okyanusu'nun her iki yakasında yoğun sismik ve volkanik aktivitenin yaşandığı Pasifik Ateş Çemberi'nin bir parçasıdır.RIA News'in haberine göre, Sakhalin Valisi Valery Limarenko'ya göre, merkez üssünün güneybatısında yer alan Pasifik Okyanusu'ndaki bir Rus adası olan Sakhalin'de yaşayanlar tahliye ediliyor.Kamçatka'nın Yelizovo Bölgesi'nde 3-4 metre yüksekliğinde bir tsunami dalgası kaydedildi. Solodov, şimdiye kadar minimum hasar bildirildiğini söyledi.Uyarısı yapılan Tsunami'nin ilk dalgaları Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido kıyılarına ulaştı . NHK yayın kuruluşu, dalgaların yaklaşık 30 cm boyunda olduğunu bildirdi. ülkedeki yetkililer, bundan sonraki dalgaların çok daha yüksek olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.Alaska merkezli Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi, Alaska Aleut Adaları'nın bazı kısımları için tsunami uyarısı yayınladı ve Kaliforniya, Oregon ve Washington dahil olmak üzere Batı Kıyısı'nın bazı kısımları ile Hawaii için de uyarıda bulundu.ABD Başkanı Donald Trump, Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen büyük deprem nedeniyle Hawaii'de yaşayanlar için Tsunami Uyarısı'nın yürürlüğe girdiğini duyurdu.Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin mesaj paylaştı.Alaska ve ABD Pasifik kıyısı için ise 'Tsunami İzleme' durumunun geçerli olduğunu belirten Trump, Japonya'nın da tehlike altında olduğunu bildirdi.Trump, Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen büyük deprem nedeniyle Hawaii'de yaşayanlar için Tsunami Uyarısı'nın yürürlüğe girdiğini duyurdu.En güncel bilgiler için 'tsunami.gov' adresinin ziyaret edilmesi çağrısında bulunan Trump, 'Güçlü ve güvende kalın.' ifadelerini kullandı.Rusya'da meydana gelen depremin ardından Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki işçiler boşaltıldı.Kamçatka bölgesinde meydana gelen depremin 1952'den bu yana bölgede meydana gelen en şiddetli deprem olduğu belirlendi. Uzmanlar artçı sarsıntıların 7,5'e kadar çıkması bekleniyorMeksika hükümeti, tsunami uyarısının ardından halkı Pasifik sahillerinden uzak durmaları konusunda uyardı.ABD'de Hawaii Valisi Josh Green, Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası yakınlarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından eyaleti vurması öngörülen tsunaminin belirli bölgelerle sınırlı kalmayıp 'adaların etrafını saracağını' belirterek, vatandaşlara kıyı bölgelerini derhal tahliye etme çağrısı yaptı.CNN'in haberine göre Green, basın toplantısında, Rusya'nın doğusunda Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hawaii'yi vurması beklenen tsunami tehlikesine ilişkin açıklamalarda bulundu.Vatandaşlara kıyı bölgelerini derhal tahliye etme çağrısı yapan Green, tsunaminin vuracağı alanların belirli bölgelerle sınırlı kalmayacağını, 'adaların etrafını saracağını' belirtti.Green, tsunaminin vurmasının ardından adalarda sel baskınının kaçınılmaz olacağını ifade ederek, acil durum ekiplerinin hazırlıklı olduğunu söyledi.