İBB operasyonunda ifadeler başladı… Adrese teslim ihaleler sorulacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri devam ediyor. İSFALT ve İETT'den alınan bazı ihalelere fesat karıştıran ve söz konusu ihalelerin komisyonlarında yer alan bazı yetkililerin de aralarında bulunduğu toplamda 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da çok sayıda adrese baskın düzenlendi ve 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.Haklarında gözaltı kararı olan 25 şüphelinin tamamının İSFALT ve İETT ihalelerinde komisyon üyesi olarak görev yaptıkları ifade edilirken, şüphelilerin karıştıkları adrese teslim ihaleler İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından tek tek tespit edildi.Şüphelilerden komisyon üyeliği yapanlardan bazılarının; İSFALT ve İETT'den alınan ihalelerde önceden anlaşma, ihale şartlarını ve kazanacak olan kişileri belirleme, önceden anlaşmaların yapılması ve ardından ihalelerin anlaşılan kişi veya şirketlere verilmesi gibi usulsüzlüklere karıştıkları iddia edildi.İhalelerde komisyon üyeliği yaptığı iddia edilen İETT Genel Müdürü İrfan Demet de gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemleri başladı. Cuma sabahı adliyeye sevk edilmesi beklenen şüphelilere sorgularında adrese teslim yapılan usulsüz ihaleler sorulacak.Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin isimleri şöyle; İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Levent Tunca, İSFALT İdari İşler Müdürü Murathan AltınışıkİSFALT Destek Hizmetleri Şefi Göktunç Şentürk, İSFALT Satınalma Müdürü Rana Uysal, İETT Araç Bakım Onarım Daire Başkanı Kazım Taylan Sever, İETT İkitelli Garaj Müdürü Halil İbrahim Kaya, İETT Muhabese Müdürü Ali Haydar Topçu, İETT Mali Hizmetler Daire Başkanı Şeyhmus Oral, İETT Planlama Şefi Ülkü Kaya, İETT Kağıthane Garaj Müdürü Samet Alptuğ Arıkan, İSFALT Avrupa Yakası Uygulama Müdürü Sencer HacıoğluİETT Emekli Satın Alma Daire Başkanı Taşkın Ilıca, İETT Yunus Garajı Şube Müdürü Şevket Eygi, İSFALT Avrupa Yakası Uygulama Müdürlüğü Şefi Ahmet Savaş, İSFALT Eski Genel Müdürü Burak Sırali, İETT İhale İşleri Şube Müdürü Cevdet Akarsu, Oktay Aktaş, Mehmet Karataş, Zafer Sola, Erenay Delipınar, Murat Delice, Halil Yanmaz, Veli Rıdvanoğlu ve Vahdet Melikoğlu hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.