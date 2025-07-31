Rüşvet paralarını böyle aklamışlar! Rıza Akpolat'ın baldızı gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve bazı CHP'li belediyelere yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturmaları kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı. 'Suç örgütüne üye olmak, İhaleye fesat karıştırmak ve Haksız mal edinme' suçlamalarıyla geçtiğimiz Ocak ayında Balıkesir'de gözaltına alınan ve 17 Ocak 2025 tarihinde tutuklanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal gözaltına alındı.Sorgulanmak üzere İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen Çiğdem Yankılıç Kangal'ın geçmiş soruşturma kapsamında gözaltına alındığı iddia edildi. Çiğdem Yankılıç Kangal'ın, aynı soruşturmalar kapsamında operasyonla gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda gözaltına alındığı iddia ediliyor.Öte yandan, soruşturmada, Akpolat'ın suçtan elde ettiği haksız kazancı eşinin aile bireyleri üzerinden akladığı ve bu kapsamda eşinin kız kardeşi Kangal'ın farklı tarihlerde çok defa döviz bozdurma işlemi yaptırıp banka hesaplarına havale ettirdikten sonra taşınmaz satın aldırdığı belirlendi.Bu arada, soruşturma dosyasına giren görüntülerde, Kangal'ın içinde döviz bulunan sırt çantasıyla döviz bürosunda bozdurma işlemi yaptığı görülüyor.