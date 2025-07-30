Türkiye yeni silahıyla çok güçlü! Newsweek, sığınak delici yerli bomba 'Gazap'ı analiz etti

Newsweek, Türk ordusunun yeni silahlarıyla önemli bir bölgesel güç haline geldiğini belirtti. 'Türkiye, en güçlü termobarik bombayı tanıttı' başlıklı analizde, Ankara'nın bu hamleyle kendisini önemli bir savunma ihracatçısı olarak konumlandırmayı hedeflediği söylendi.Termobarik GAZAP'ın 'çok yıkıcı' etkilere sahip olduğunu açıklayan Newsweek, Türk ordusunun IDEF 2025'te tanıtılan diğer yeni silahlarını da okuyucularıyla paylaştı.Analizde, termobarik silahların özelliklerine değinilerek, vakum bombaları, yakıt-hava mühimmatı ya da aerosol bombaları olarak da adlandırılan termobarik silahların, yakıtla karıştırılmış oksijen kullanılarak yüksek sıcaklıkta patlama yarattığı bilgisi verildi.Newsweek, ilk patlamayı takiben gerçekleşen ikinci patlamanın, bu silahları benzer boyuttaki diğer nükleer olmayan bombalardan çok daha yıkıcı hale getirdiğini vurguladı.GAZAP'la birlikte tanıtılan sığınak delici özellikli HAYALET isimli bombanın Akdeniz'de ismi açıklanamayan bir adada F-16 uçağından bırakılarak test edildiği açıklanmıştı.Kanal 14 ise haberi 'Atom benzeri: Türkiye, Batı'yı korkutan bombayı ortaya çıkarıyor' başlığıyla yayınladı. IDEF-2025 fuarında tanıtılan bomba için, 'Ankara'yı silah üreticileri arasında ön sıralara yerleştiriyor ve Batı'da endişeye yol açıyor.' ifadeleri kullanıldı.GAZAP olağanüstü tahrip gücü sebebiyle, 'Atom bombası benzeri' lakabıyla anılıyor.Patlama anında 10 binden fazla parçanın etrafa saçılması, 'Bu özelliği onu günümüzün en yıkıcı bombalarından biri yapmaktadır.' ifadeleriyle değerlendirildi.Haberde ayrıca şu ifadeler kullanıldı: 'Üreticilere göre, bombanın etki alanı ABD ve NATO'da kullanılan Amerikan MK-84'ün üç katıdır! Uzmanlar, bunun bölgesel güç dengelerini değiştirebilecek ve Batılı ülkelerin yeniden konuşlanmasını gerektirebilecek bir gelişme olduğu konusunda uyarıyor.'