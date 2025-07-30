Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde 'Terörsüz Türkiye' var
Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanıyor. Toplantının ana gündeminin terörsüz Türkiye süreci olması beklenirken Türkiye'nin dört bir yanında meydana gelen orman yangınları da masaya yatırılacak.
Terörsüz Türkiye süreci ilerlemeye devam ediyor.
Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bu yıl dördüncü kez toplanacak.
Beştepe'deki toplantının öncelikli gündemi; Terörsüz Türkiye süreci olacak.
YAPILAN ÇALIŞMALAR ELE ALINACAK
Toplantıda, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilecek.
Terör örgütü PKK'nın 11 Temmuz'da başlattığı silah bırakma süreci, sahadan gelen askeri ve istihbari bilgilerle birlikte ele alınacak.
SURİYE VE AVRUPA YAPILANMASI DA GÜNDEMDE
Örgütün Suriye ve Avrupa yapılanmalarından doğabilecek güvenlik riskleri görüşülecek.
MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın siyasi parti temaslarının yansımaları da kurulun gündeminde olacak.
ORMAN YANGINLARI KONUŞULACAK
Milli Güvenlik Kurulu'nda Türkiye'nin farklı bölgelerinde etkili olan yangınlar da masaya yatırılacak.
Müdahale kapasitesi, alınan önlemler ve sabotaj ihtimali güvenlik çerçevesinde tartışılacak.
SURİYE'DEKİ GERİLİM
Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemindeki bir diğer başlık ise Suriye'deki gelişmelerin olması bekleniyor.
Suriye hükümeti ile Dürziler arasında sükunet sağlanması için atılacak adımlar değerlendirilecek.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI
Ukrayna-Rusya savaşı da gündemin başlıkları arasında olacak.
Ateşkes ve kalıcı barış için Türkiye'nin ev sahipliğindeki diplomasi süreci konuşulacak.
Heyetlerin yeniden İstanbul'da buluşması için gösterilecek çabalar değerlendirilecek.