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Beyaz Gazete
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Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde 'Terörsüz Türkiye' var

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanıyor. Toplantının ana gündeminin terörsüz Türkiye süreci olması beklenirken Türkiye'nin dört bir yanında meydana gelen orman yangınları da masaya yatırılacak.

Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde 'Terörsüz Türkiye' var
Ekleme: 30.07.2025 - 10:23 Güncelleme: 30.07.2025 - 10:24 / Editör: Fehmi Öztürk
Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde 'Terörsüz Türkiye' var
Terörsüz Türkiye süreci ilerlemeye devam ediyor.

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bu yıl dördüncü kez toplanacak.

Beştepe'deki toplantının öncelikli gündemi; Terörsüz Türkiye süreci olacak.

YAPILAN ÇALIŞMALAR ELE ALINACAK

Toplantıda, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilecek.

Terör örgütü PKK'nın 11 Temmuz'da başlattığı silah bırakma süreci, sahadan gelen askeri ve istihbari bilgilerle birlikte ele alınacak.

Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde 'Terörsüz Türkiye' var

SURİYE VE AVRUPA YAPILANMASI DA GÜNDEMDE

Örgütün Suriye ve Avrupa yapılanmalarından doğabilecek güvenlik riskleri görüşülecek.

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın siyasi parti temaslarının yansımaları da kurulun gündeminde olacak.

ORMAN YANGINLARI KONUŞULACAK

Milli Güvenlik Kurulu'nda Türkiye'nin farklı bölgelerinde etkili olan yangınlar da masaya yatırılacak.

Müdahale kapasitesi, alınan önlemler ve sabotaj ihtimali güvenlik çerçevesinde tartışılacak.

Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde 'Terörsüz Türkiye' var

SURİYE'DEKİ GERİLİM

Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemindeki bir diğer başlık ise Suriye'deki gelişmelerin olması bekleniyor.

Suriye hükümeti ile Dürziler arasında sükunet sağlanması için atılacak adımlar değerlendirilecek.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Ukrayna-Rusya savaşı da gündemin başlıkları arasında olacak.

Ateşkes ve kalıcı barış için Türkiye'nin ev sahipliğindeki diplomasi süreci konuşulacak.

Heyetlerin yeniden İstanbul'da buluşması için gösterilecek çabalar değerlendirilecek.