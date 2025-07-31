Ödemeyenler için son gün! Haciz gelebilir

Araç sahiplerini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödemeleri için bugün son gün. Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit halinde ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksiti için son tarih 31 Temmuz olarak ilan edilmişti. Ödemesini bugün yapmayan araç sahipleri, gecikme faizi ödemek zorunda kalacak. Araç sahibinin borcunu ödememesi durumunda vergi daireleri e-haciz işlemi uygulayabilir.Aynı zamanda bugün sürücü belgesi yenilenmesi için de son gün. 1 Ağustos yani yarından itibaren yenileme ücretleri 15 TL'den 7 bin 438 liraya yükselecek.Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) dijital vergi dairesi üzerinden online olarak,Vergi daireleri,PTT şubeleri,Banka şubeleri,Bankaların internet şubeleri ve mobil uygulamaları üzerinden de ödemeler yapılabiliyor. Ayrıca yabancı ülkelerdeki banka kartları da ödemelerde kullanılabiliyor.Bugün ödeme yapmayanlar için aylık yüzde 4,5 oranında gecikme faizi uygulanacak. Ayrıca, vergi dairesi e-haciz işlemi başlatabilir. Bununla beraber araç muayenesi yaptırmak için de MTV borcunun ödenmiş olması gerekiyor.2025 MTV tutarları, Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 43,93 oranında yeniden değerleme yapılarak yükseltildi. Bu da araç sahiplerinin daha yüksek vergi ödemesini ifade ediyor. Sıfır araçta en düşük MTV 4 bin 834 liraya çıkmıştı.Ehliyetini yenilemeyen vatandaşlar için de son gün geldi. Defalarca yapılan uyarılara rağmen ehliyet yenilemesini son tarihe bırakan vatandaşlar nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluşturmaya başladı. Ehliyet yenilemek için NVİ İnternet Portalı (https://randevu.nvi.gov.tr), Alo 199 Çağrı Merkezi veya NVİ Mobil Uygulaması üzerinden nüfus müdürlükleri için randevu oluşturulması gerekiyor.Başvuru için eski tip sürücü belgesiSürücü sağlık raporuBiyometrik fotoğrafKişiselleştirilen sürücü belgesi PTT'ye teslim ediliyor. Başvuru esnasında belirtilen adrese veya yine başvuru sırasında belirlenebilecek 2 kişiden birine teslimat yapılıyor.Şu anda ehliyet yenileme için ödenen ücret 15 TL. 1 Ağustos itibariyle B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 lira ücret ödenecek.