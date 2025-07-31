Bakanlık yasakladı! O oyuncak boğulma riski taşıyor

Ticaret Bakanlığı tarafından tüm hızıyla devam eden denetimler sonucunda güvensiz ürünler bir bir tespit edilmeye devam ediyor.Bakanlığı ait Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinde sağlığı tehdit eden ürünler yayınlanmaya devam ederken son olarak yapılan denetimler sonucunda bir oyuncak daha boğulma riski taşıması nedeniyle piyasadan çekiliyor.Çocuk sağlığı açısından risk oluşturan Burak Sport Oyuncak Hırdavat ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından ithal edilen ve Çin menşeli olan “Can Top” isimli ürünün hem fiziksel hem de kimyasal tehlikeler içerdiği tespit edildi.Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği kapsamında yapılan değerlendirmelerde fiziksel ve kimyasal güvenlik kriterlerine uymadığı tespit edilerek, “güvensiz ürün” ilan edilen ürün hakkında ebeveynlerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.Söz konusu oyuncağa ait küçük parçaların çocukların solunum yollarını tıkayarak boğulma riskine yol açabileceği belirtildi. Ayrıca oyuncakta kullanılan kimyasalların sınır değerleri aştığı ve sağlık üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceği ifade edildi.Tespitlerin ardından Ticaret Bakanlığı, ilgili ürünün piyasadan arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verdi. Bu kapsamda söz konusu modelin satışı durduruldu ve raflardan indirilmeye başlandı.