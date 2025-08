MSB kaynaklarından SDG mesajı! 'Yakından takip etmekteyiz'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin Komuta Kademesinin şekilleneceği 2025 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısının 5 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacağını bildirdi.MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığında düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında konuştu.Tuğamiral Aktürk, 23 ve 30 Temmuz'da meydana gelen araç kazaları sonucu şehit olan Hava Savunma Üsteğmen Tuğrul Özsu ve Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır ile 25 Temmuz'da İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında temel askerlik eğitiminde rahatsızlanarak şehit olan Muhafız Er Hayrullah Halit Kahraman ve İkmal Er Semih Erdoğan'a Allah'tan rahmet diledi.Türk Silahlı Kuvvetlerinin sürmekte olan operasyon, arama-tarama ve sınır güvenliği faaliyetleri kapsamında son bir hafta içerisinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.Aktürk, Cumhuriyet tarihinin en etkin tedbirleri ve çok yönlü güvenlik sistemleriyle kesintisiz bir şekilde korunan hudutlarda, son bir haftada, yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 298 kişinin yakalandığını, 660 kişinin ise hududu geçemeden engellediğini kaydederek, "Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 257, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 44 bin 290'a ulaşmıştır. Ayrıca hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 30 kilogramdan fazla uyuşturucu ele geçirilmiştir." dedi.Suriye Harekat Alanlarında gerçekleştirilen "tünel imha" faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Aktürk, bugüne kadar Tel Rıfat'ta 212 kilometre, Münbiç bölgesinde 305 kilometre olmak üzere 517 kilometre uzunluğundaki tünellerin imha edildiğini söyledi.Türk Silahlı Kuvvetlerinin ikili ilişkiler ve uluslararası görevler kapsamında, başta Kıbrıs, Azerbaycan, Libya, Kosova, Bosna Hersek ve Katar olmak üzere kardeş, dost ve müttefik ülkelere destek vermeyi sürdürerek geniş bir coğrafyada dünya güvenliği, barışı ve istikrarına önemli katkılar sağladığını vurgulayan Aktürk, "Bu vesileyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Toplumsal Direniş Bayramı ve Silahlı Kuvvetler Günü'nü şimdiden kutluyor, garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olmaya devam edeceğimizi, Ada'da egemen, eşit, bağımsız iki devletin tek çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyoruz." diye konuştu.Aktürk, İsrail'in her türlü barış girişimine, bölgesel güvenliğe ve istikrara zarar verdiğini belirterek, "İsrail'in saldırganlığına, Gazze'de yaşattığı insani felakete ve Batı Şeria'ya yönelik ilhak teşebbüslerine karşı gecikmeksizin uluslararası toplum nezdinde bağlayıcı önlemler alınmalıdır. İnsanlık krizine dönüşen Filistin meselesinin uluslararası hukuka dayalı iki devletli çözümü için öncelik, İsrail'in keyfi saldırılarına son vermesi, Gazze'ye insani yardımların geçişine kesintisiz izin vermesi ve bir an önce kalıcı ateşkesin tesis edilmesidir." açıklamasını yaptı.Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, IDEF 2025 kapsamında gerçekleştirdiği uluslararası temasların yanı sıra, 24 Temmuz'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ikili görüşmelerde bulunduğunun bilgisini veren Aktürk, ikili görüşmelere ilişkin şunları kaydetti:"25 Temmuz'da MİT Başkanını kabul etmiş, ardından Hazine ve Maliye Bakanımız ve Ticaret Bakanımızla bir araya gelmiştir. 28 Temmuz'da ABD'nin Ankara Büyükelçisini makamında kabul eden Bakanımız, 29 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızın davetlisi olarak ülkemize gelen Kazakistan Cumhurbaşkanının Anıtkabir ziyareti ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen ikili görüşmeye refakat etmiş, aynı gün 'İş Birliğine İlişkin Teknik Anlaşma'yı da imzalamıştır. Bakanımız bugün de Cumhurbaşkanımızın davetlisi olarak ülkemize gelen Gabon Cumhurbaşkanının Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapacağı ikili görüşmeye eşlik edecektir."Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, operasyon ve görevlerinin yanı sıra, etkinlik ve caydırıcılığını daha da güçlendirmek ve personelinin yetkinliğini artırmak amacıyla eğitim ve tatbikat faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürdüğünü söyledi.Tatbikatlara ilişkin de bilgi veren Aktürk, şunları kaydetti:"25 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında eğitim, işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek amacıyla Tiflis/Gürcistan'da Agile Spirit, 27 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında katılımcı ülkelerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmaları maksadıyla Karaçi/Pakistan'da Türkiye-Pakistan Deniz Kuvvetleri İkili Amfibi, 30 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında katılımcı ülke personelinin yakın hava desteği konusunda tecrübe kazanmasını sağlamak amacıyla ABD'de Emerald Warrior Spiral (Yakın Hava Desteği) tatbikatlarına katılım sağlanmaktadır. NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 görevi kapsamında 29 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında Almanya Deniz Kuvvetleri unsuru Rugen tarafından İzmir'e liman ziyareti gerçekleştirilmektedir.Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti görevi kapsamında Endonezya Deniz Kuvvetlerine ait İskender Muda tarafından 2-3 Ağustos'ta, Bravvijaya (Bravijaya) tarafından 2-5 Ağustos tarihleri arasında Mersin'e liman ziyaretleri yapılacaktır. Maldivler'in savunma altyapısının geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla hibe edilen ve Atlantik Okyanusu'nda seyrine devam eden TCG Volkan'ın 6 Ağustos'ta Maldivler'e ulaşması planlanmaktadır."Aktürk, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu öğrencilerinin Açık Deniz Eğitimleri kapsamında Azerbaycan, Libya ve Tunus Deniz Harp Okullarından misafir askeri öğrencilerin de katılımı ile 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Arnavutluk'a liman ziyareti gerçekleştiren TCG Sancaktar tarafından, 5-8 Ağustos tarihleri arasında Malta'ya liman ziyareti yapılacağını söyledi.Tuğamiral Aktürk, 6 Ağustos'ta NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri bünyesinde yürütülen Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında, Romanya hava sahasında icra edilecek Mukabil Hava Harekatı eğitimlerine 2 adet F-16 uçak ile katılım sağlayacağını söyledi.Aktürk, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Bakanlık ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, Savunma Sanayi Başkanlığının destekleri ile İstanbul'da düzenlenen IDEF-2025 17'nci Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın başarıyla tamamlandığını aktardı.Fuara, 49 ülkeden 1491 firmanın katıldığına işaret eden Aktürk, şu ifadeleri kullandı:"96 ülke ve uluslararası kuruluştan 120 binin üzerinde ziyaretçi ile 115'i üst düzey olmak üzere 230 heyete mensup 971 heyet üyesinin katılım sağladığı fuarda, tam bağımsız savunma sanayi hedefi doğrultusunda geliştirilen yerli ve milli savunma sanayii ürünlerimiz küresel ölçekte tanıtılmıştır. Sayın Bakanımız tarafından fuara katılım sağlayan kardeş, dost ve müttefik ülkelerden çoğunluğu Savunma Bakanı olmak üzere mevkidaş ve muhataplarıyla 43 ikili görüşme gerçekleştirilmiş, bu kapsamda 11 ülke ile askeri anlaşma imzalanmış ve savunma sanayi başta olmak üzere ikili ve çok boyutlu askeri eğitim ve iş birliği imkanları konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur."Personel ve askeri öğrenci temin işlemlerinin, planlanan takvime uygun şekilde devam ettiğini belirten Tuğamiral Aktürk, "25 Temmuz'da başlayan Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına "Uzman Yardımcısı Temini" başvuruları 25 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Milli Savunma Bakanlığına Sözleşmeli Bilişim Personeli Temini başvuruları, 4 Ağustos'ta başlayacak olup 3 Eylül'e kadar sürecektir. Dün açıklanan Ağustos, Eylül ve Ekim 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları e-Devlet, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulamasından öğrenilebilmektedir." ifadelerini kullandı.Tuğamiral Aktürk, şunları kaydetti:"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Komuta Kademesinin şekilleneceği 2025 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı 5 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde icra edilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını müteakip açıklanacak Yüksek Askeri Şura kararlarının şimdiden devletimize, milletimize ve Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyoruz.Türk Silahlı Kuvvetleri, sahip olduğu güçlü imkan-kabiliyetleri ve nitelikli personeliyle her türlü tehdit ve tehlikeyi yok etmeye, ülkemizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya, nitelik ve nicelik olarak her geçen gün daha da güçlenerek üstlenmiş olduğu tüm görevleri büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirmeye devam edecektir."Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, terör örgütü SDG'nin, Suriye ordusuna entegrasyonuna yönelik gelişmelerin sahada yakından takip edildiğini bildirdi.Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İskenderun'daki Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda iki askerin şehit olmasına ilişkin soruya "Başlatılan idari tahkikat büyük bir hassasiyetle devam etmektedir. Meydana gelen olayla ilgili söz konusu birliğin tüm faaliyetleri son bir haftayı içerecek şekilde detaylı olarak incelenmektedir. Şu an için adli tıptan gelecek sonuçlar beklenmektedir. Adli tıptan gelecek sonuçlar ve başlatılan idari tahkikatın tamamlanmasını müteakip sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır." yanıtını verdi.Pençe-Kilit operasyon bölgesinde gazdan etkilenerek 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili sorular üzerine Bakanlık kaynakları, "başlatılan idari tahkikat sürecinin önümüzdeki hafta tamamlanacağını" söyledi.Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Joseph Barrack'ı kabulüne ilişkin sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:"ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Joseph Barrack, 28 Temmuz 2025 tarihinde Sayın Bakanımıza bir nezaket ziyareti gerçekleştirmiştir. Görüşmede bölgesel ve uluslararası güvenlik meselelerine dair görüş alışverişinde bulunulmuş, savunma sanayii işbirliğinin derinleştirilmesi imkanları ele alınmıştır."Suriye'deki son duruma ilişkin sorular üzerine de Bakanlık kaynakları, şu bilgileri paylaştı:"10 Mart 2025'te Suriye hükümeti ile SDG terör örgütü arasında varılan uzlaşıya göre, yıl sonuna kadar terör örgütünün Suriye ordusuna entegrasyonunun sağlanması gerekmektedir. Terör örgütü SDG'nin, Suriye ordusuna entegrasyonuna yönelik gelişmeleri sahada yakından takip etmekteyiz. Türkiye, Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecek, bu doğrultuda, Suriye yönetiminin terör örgütleriyle mücadele kapasitesini artırmak için talep ettiği eğitim, danışmanlık ve teknik destek çalışmalarını sürdürecektir."