Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 31 Temmuz 2025 tarihli hava durumu raporunda birçok il için sağanak yağış uyarısı yaptı. Yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Kütahya, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların akşam saatlerinde Tekirdağ'ın batı kesimleri ile Edirne çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.Perşembe günü yağmur görülecek iller şöyle: İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Artvin, Samsun, Trabzon, Kars, Ardahan, Zonguldak, Sinop, Bolu.Rüzgarın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bu nedenle aşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının yarından itibaren 3 ila 6 derece azalacağını söyledi.Birçok bölgede sağanak yağış görüleceğini belirten Tekin, 'Perşembe günü Karadeniz'in kıyı kesimleri, İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın kuzeyi, bununla birlikte ise Marmara'nın güneydoğusunda da yağışları göreceğiz. Özellikle perşembe akşam saatlerinde Edirne çevrelerinde yağışlar kuvvetli olabilir, dikkatli olunmalı. Cuma günü ise yine Marmara'nın güneydoğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yine sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek' şeklinde konuştu.Yağışlı havanın hafta sonu yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacağını kaydeden Fevzi Burak Tekin, 'Hafta sonuna bakıldığında ise bu yağışlı sistem biraz daha geniş bir alana yayılacak. Cumartesi günü Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz'de yağışı göreceğiz. Pazartesi günü ise ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışları görmek mümkün olacak' dedi.Parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova çevreleri ile gece saatlerinde Çanakkale'nin doğusu ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.İSTANBUL °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBALIKESİR °C, 34°CParçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıEDİRNE °C, 34°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KIRKLARELİ °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey ver doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, zamanla kuzeyinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İZMİR °C, 35°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluA.KARAHİSAR °C, 35°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluDENİZLİ °C, 39°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 38°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluAz bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 37°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 38°CParçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 33°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 32°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 36°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 36°CParçalı ve çok bulutluARTVİN °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 33°CParçalı bulutluKARS °C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 42°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 32°CParçalı bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 46°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 40°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 41°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 44°CAz bulutlu ve açık