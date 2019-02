Diyadin'de eksi 20 derecede kaplıca keyfi

Yaz, kış yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekânı haline gelen Diyadin Kaplıcaları, bel ağrısı, romatizma, deri hastalıkları gibi birçok hastalığa iyi geliyor. Bu durumdan ötürü vatandaşlar hem hastalıklarına şifa bulmak, hem de soğuk havalara rağmen suyun keyfini çıkarmak amacıyla kaplıcaların yolunu tutuyorlar.



Diyadin Kaplıcaları, çoğu özel teşebbüsle yapılan 50'ye yakın havuz ve konaklama yeri ile ziyaretçilerine dört mevsim hizmet veriyor. Kış aylarının çetin geçtiği bölgede eksi 20 dereceye kadar düşen hava sıcaklığına rağmen, vatandaşlar bel ağrısı, romatizma ve deri hastalıkları gibi birçok hastalığa çare bulmak amacıyla havuza girerek, hastalıklarına çare arıyor.



“Belimdeki rahatsızlığa iyi geleceği düşüncesiyle geldim”



Diyadin'e Urfa'dan geldiğini söyleyen ziyaretçilerden İsmail Boyraz, “Buraya Urfa'dan iş için geldim. Kaplıcaları daha öncesinden duymuştum. Bir sürü hastalığa iyi geldiğini biliyordum. Diyadin'e gelmişken soğuk havaya rağmen gelip hem görmek hem de yüzmek istedim. Gerçekten bu şartlarda bu havada suya girebildiğime inanamıyorum. Çok büyük keyif aldık. Bir yandan da bende bel rahatsızlığı var. İyi geleceğini düşündüğüm içinde geldim. Diyadin de kaldığım sürece her fırsatta geleceğim. Ayrıca normal zamanlarda da fırsat buldukça gelmeyi düşünüyorum. Ben bu kaplıcaları beklediğimden de iyi durumda gördüm. Suyun sıcaklığı çok yüksek. Hava bu kadar soğuk olduğu halde suya girip çıkabiliyoruz. Fırsatı olan her kese özellikle bu mevsimde gelip görmelerini ve bu keyfi yaşamalarını tavsiye ederim.” dedi.



‘Daha modern tesislerle, daha fazla turist çekilebilir'



Bir başka ziyaretçi Şeyma Tunç ise, Diyadin'e bu yıl geldiğini ve her fırsatta kaplıcaya arkadaşları ile uğradığını dile getirdi. Tunç, kaplıcalarda yapılan havuz ve barınma yerlerinin yetersiz olduğuna dikkat çekerek, “Yetkililerin buraya çok daha fazla yatırım gelmesi konusunda daha çok çalışması gerekiyor. Burada çıkan suyun, Türkiye'nin hiçbir yerinde olduğunu düşünmüyorum. Gerek turizm gerek diğer alanlarda olsun, bu sulardan daha fazla yararlanılabilir. Bunun yanında bu mevsim ve bu hava şartlarında suya girmek, yüze bilmek çok güzel bir şey. Çok keyifli oluyor. Bunun yanında insanlar şifa bulmak içinde geliyor. Ben Diyadin'e gelmeden önce böyle bir imkânın olduğunu bilmiyordum. Burası sadece kaplıcaları ile değil başka güzellikleri ile de harika bir yer. Yarın öbür gün buradan gittiğimde benden sonra geleceklere çok rahat önerebileceğim bir yer. Ayrıca buradan gitsem bile bulduğum her fırsatta gelmeyi düşünüyorum. Şunu da belirtmek istiyorum ki bu sulardan sadece bazı hastalıkları olan insanlarımız değil normal sağlıklı insanlarda faydalanabilir. Çok daha güzel ve modern tesislerle çok daha fazla turist çekilebilir buraya. Hem bölge insanımız hem de buraya gelecek olan insanlar böylesi bir nimetten daha fazla yararlanabilme imkânı bulabilir böylece.” şeklinde konuştu.



