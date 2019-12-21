Sinan Aygün'den CHP'yi karıştıracak açıklamalar

İsmi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın rüşvet istediği iddialarıyla gündeme gelen CHP eski Milletvekili Sinan Aygün, Beyaz TV'de katıldığı Dinamit programında çarpıcı açıklamalara imza attı.



'Benden 25 milyon rüşvet istediler'



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisinden rüşvet istediğini iddia eden Aygün, 'Daha önce kendisi de dahil olmak üzere 3 kere benim inşaatımı denetledi. İsterse eline cetvelle gelsin benim inşaatımı ölçsün. Bakın bu kadar iddialı konuşuyorum. Benim almış olduğum 8 tane rapor var. Bu raporları ben Yavaş zamanında aldım. Kardeşime abinle görüşmek istiyoruz demişler. Gelsinler dedim. Abi bir şey söylede biz bunu bağlayalım. Dedim bağlayacağımız nedir? Siz ne istiyorsunuz sizin derdiniz ne? dedim. 25 milyon dediler. Yavaş söz konusu inşaattan 950 milyon rant elde ettiğimi söyledi, 550 milyona kendisine verebilirim. Rüşveti istedikten sonra tekrar arayıp bir şeyler yap dediler. Mansur Yavaş'a mesaj attım. 'Bana şantaja mı başladın. Elinden geleni ardına koyma' dedi.



'Yavaş'ı CHP'ye geçmeye FETÖ ikna etti'



Yavaş ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında aracılık yaptığını söyleyen Aygün, 'Mansur Yavaş ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında aracılık yaptım. Yavaş'a CHP'den aday olmasını teklif ettim. 'Ben bunu hakaret sayarım dedi' sonra FETÖ İmamı firari Ayhan Atalay, kendisini ikna etti. CHP'den aday oldu. Çok fazlada üzerime gelmesinler. 2014 seçimlerinin hesabını sorarım onlara. Bana FETÖ'cü diyen önce kendisine baksın. Bülent Kuşoğlu'nun ağabeyi Genelkurmay istihbaratta FETÖ'den açığa alındı. Ordudan atıldı.' ifadelerini kullandı.











