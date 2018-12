Minik Alperen'in ölümüne ilişkin davada karar

İzmir'in Çiğli ilçesinde, okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin İlçe Milli Eğitim Müdürü ve 2 şube müdürü hakkında 'ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla açılan davada sanıklar 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.



Karşıyaka 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaya, Çiğli Milli Eğitim Müdürü Mesut U. şube müdürleri Hüseyin B. ve Şener Ş. ile taraf avukatları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı Müjgan Bilgen Özen, İzmir Barosunu temsilen avukatlar, Alperen Sakin'in annesi Buket ve babası Serkan Sakin katıldı.



Anne Buket Sakin birkaç yıl önce Almanya'dan Türkiye'ye dönüş yaptıklarını belirterek oğulları Alperen'i anaokuluna verecekleri zaman okulun tabelasında Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ibaresi olmasına çok önem verdiklerini ve buna güvendiklerini ifade etti.



Anne Sakin, önceki duruşmada sanık vekillerinden birisinin diğer dosyada yargılanan ve ceza alan servis şoförüne 'şerefsiz' dediğini aktararak 'Şerefsizlerin görev yapmasına göz yuman ve cesaret aldıkları denetim göstermeyen kişiler şu an sanık sandalyesindedir. Domino taşlarının düşmesini bilirsiniz. İlk taşın düşmesi önemlidir. Bu olayda da sanıkların ihmalkarlığı ilk taşın düşmesine sebep olmuştur. Geçen duruşmada personel eksikliğinden bahsedildi. Okula haber verilmeden gidilseydi, oradaki çocukların 36 ay öncesi oduğu tespit edilebilecekti ve gerekli önlem alınabilecekti. Bu yapılmayarak okul yönetimine cesaret verilmiştir.' ifadelerini kullandı.



Baba Serkan Sakin, ailecek uğradıkları yıkımın ifade edilemeyecek büyüklükte olduğunu vurgulayarak 'Eşim ve ben diğer çocuklarımız için ilaç kullanmamaya dikkat ediyoruz. İşimizi doğru dürüst yapamıyoruz.' dedi.



Müşteki avukatı Şenol Diş tüm sanıkların yönetmeliklerde kendilerine yüklenen denetim görevini yapmadığını ve denetim raporlarındaki eksiklikleri gereği gibi yerine getirmediklerini savunarak cezalandırmalarını talep etti.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı Müjgan Bilgen Özen de Alperen'in gerekli denetimler yapılmadığı için vefat ettiğini söyledi.



Tutuksuz sanık Çiğli Milli Eğitim Müdürü Mesut U. sorumlulukları yerine getirmiş kişileri olduklarını savunarak üzerine atılı suça dair bir delil olmadığını savundu ve beraatini talep etti.



Tutuksuz sanıklar şube müdürleri Hüseyin B. ve Şener Ş. de denetimlerin maarif müfettişlerince yapıldığını, kendilerinin sorumluluklarındaki görevleri yerine getirdiklerini savunarak beraat talebinde bulundu.



Sanık avukatları da müvekkillerinin suçlu olmadığını gerçek suçluluların yargılanması gerektiğini savunarak beraatlerini istedi.



Mahkeme aranın ardından ağırlaştırılmış olarak üst sınırdan olmak üzere her bir sanığın 1 yıl hapisle cezalandırılmasına, birden fazla kez denetim görevini ihmal ettikleri için cezanın 1/4 oranında arttırılarak 1 yıl 3 ay hapis olmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.



- Maarif müfettişleri hakkında suç ihbarı



Her bir sanığın 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar veren mahkeme, olayın olduğu Özel Sevgi Yumağı Anaokulundaki denetim raporlarını hazırlayan ancak denetimde ihmal suretiyle görevi kötüye kullandıkları anlaşılan maarif müfettişleri hakkında suç ihbarında bulunulmasını kararlaştırdı.



Mahkeme, anaokullarında hizmet veren servis araçlarıyla ilgili olarak Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Bölümünün olay tarihinde görevde bulunan şube müdürü hakkında da suç ihbarında bulunulmasına karar verdi.



- Olay



Çiğli ilçesinde 15 Ağustos 2017'de anaokuluna gitmek için sabah evinden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.



19 Temmuz'da görülen karar duruşmasında, Alperen Sakin'in ölümünde ihmalleri bulunduğu ve delilleri yok etmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle 6 sanık hakkında 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezaları verilmişti. Kaynak : AA

