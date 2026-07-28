Yılmaz Erdoğan'dan 'Dilber' İtirafı

Uzun yıllar ekranlarda olmamasına rağmen İnci Taneleri dizisiyle tekrardan büyük bir çıkış yakalayan Yılmaz Erdoğan Feyyaz Uçar'ın konuğu oldu.Usta oyuncu, katıldığı programda Dilber'e dair konuştu.'Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber rolü dizi daha başlamadan konuşulmaya başlamıştı' diyen Erdoğan, bu konuda 'Şöyle ki daha dizi başlamadan patladı o, daha Hazar oynamadan sadece dans videosuyla, türkü o kliple birdenbire bir fenomene dönüştü. Ben hayatımda ilk defa öyle bir şey gördüm zaten. Yani Hazar muazzam oynadı zaten.Bir tane fragman yapmıştık. Bir tane de pavyondan teaser yapalım. Hatta Necati bana şey dedi ya bu böyle kuru kuru olmayacak. Altına da bir cümle yazsana. Dilber'in çok sevdiğim bir repliği vardı. Onu yazdım: Herkes yer içer hesabı Dilber öder. Türkü patladı, dans patladı. O sırada da tam onu çekerken Sincanlı Erkal'a 'Pavyondaki gibi biraz sataş, doğaçlama dalaş' dedim. O da doğaçlama olarak 'Senin evin barkın yok mu Dilber?' dedi.Normalde 3. bölümde Dilber'i eve taşıyordum ama o laf yüzünden karakter 'Evsiz Barksız Dilber' diye meşhur olunca, oturup 1000 sayfalık senaryoyu yeniden yazdım! Dilber ev kampanyaları yapanlar oldu. Yani yeni çağda televizyon işi yapmamıştım. Ben de böyle tanıştım.'