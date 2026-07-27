İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturması kapsamında ifadelerine başvurulan avukat Feyza Altun ile sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün beyanları dikkat çekti. Altun, derneğe ilişkin geçmişte yaptığı paylaşımın hata olduğunu kabul ederek “Bu rezaletle anılmaktan esef duyuyorum” dedi. Kırmızıgül ise Haluk Levent'in geçmişte yaşadığı sorunları, ceza infaz kurumuna bizzat götürülmesini, deprem dönemindeki görüşmelerini ve Ahbap tarafından gönderilen bin 500 çadırın dağıtılmasını anlattı. İki isim de derneğe bağış yapmadıklarını ve herhangi bir mali ilişkilerinin bulunmadığını savundu.AHBAP SORUŞTURMASINDA ÜNLÜ İSİMLERDEN GERİ ADIM: “HATA YAPTIM, VİCDANLAR YARALANDI”İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2025/284884 numaralı soruşturma kapsamında Feyza Altun ile Mahsun Kırmızıgül'ün ifadelerine başvuruldu.İki isim de 6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap Derneğinin faaliyetlerine olumlu yaklaştıklarını ancak soruşturma kapsamında ortaya çıkan iddialar nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını söyledi.İfadelerde doğrudan bir suç ikrarı bulunmazken geçmişte verilen desteğe ilişkin pişmanlık, Haluk Levent hakkındaki dikkat çekici anlatımlar ve deprem dönemindeki temaslar öne çıktı.ALTUN: GELİNEN NOKTADA HATA OLDUĞUNU GÖRÜYORUMFeyza Altun, deprem sonrasında ortaya çıkan kaotik ortamda faydalı olabilmek amacıyla Ahbap Derneğinin çalışmalarını takdir ettiğini anlattı.Devlet kurumlarına duyulan güveni konu alan sosyal medya paylaşımını da bu düşüncelerle yaptığını belirten Altun, gelinen noktada paylaşımının yanlış olduğunu kabul etti.Altun ifadesinde şu sözleri kullandı: “Gelinen noktada bunun hata olduğunu görüyorum. Bu rezalette o ya da bu şekilde birlikte anılmaktan esef duyuyorum.”Altun'un sözleri, geçmişte dernek lehine yaptığı paylaşımdan açık bir geri adım ve pişmanlık beyanı olarak dikkati çekti.FEYZA ALTUN, BAĞIŞ ÇAĞRISINI VE MALİ İLİŞKİYİ REDDETTİFeyza Altun, Ahbap Derneği için herhangi bir bağış çağrısı yapmadığını, kendisinin de bağışta bulunmadığını söyledi.Dernekle hiçbir parasal ilişkisinin olmadığını savunan Altun, yalnızca sosyal medyada gördüğü saha çalışmalarından olumlu etkilendiğini belirtti.Altun, soruşturma kapsamındaki iddiaları öğrendikçe öfkelendiğini ve üzüldüğünü ifade ederek, yaşananları “asla beklemediğini” söyledi.KIRMIZIGÜL'DEN HALUK LEVENT'İN GEÇMİŞİNE İLİŞKİN ÇARPICI SÖZLERMahsun Kırmızıgül ise Haluk Levent'i gençlik yıllarından ve müzik hayatlarının ilk dönemlerinden itibaren tanıdığını anlattı. Levent'in o dönemde birtakım sorunlar ve alışkanlıklar nedeniyle zor şartlara sürüklendiğini belirten Kırmızıgül, bir dönem ceza infaz kurumuna girdiğini söyledi.Kırmızıgül'ün şu sözleri dikkati çekti: “Bir dönem ceza infaz kurumuna girdi. Kendisini kuruma bizzat biz götürüp teslim etmiştik. Bu zor durumlardan kurtulması için maddi manevi çok çaba gösterdik.”Kırmızıgül'ün bu anlatımı, Haluk Levent'in geçmişine ilişkin soruşturma dosyasına giren en çarpıcı beyanlardan biri oldu.“DAHA DÜZGÜN BİR İŞ ÇIKARACAĞINI UMUYORDUM”Kırmızıgül, 2023 yılında meydana gelen depremlerin ardından Ahbap Derneğinin önemli bir çıkış yaptığını söyledi.Yapılacak yardımların yanı sıra Haluk Levent'in “daha düzgün bir iş çıkaracağı” umuduyla sevindiğini belirten Kırmızıgül'ün bu ifadesi, Levent'in geçmişine ilişkin bazı çekinceler taşıdığı şeklinde değerlendirildi.Soruşturma kapsamında gündeme gelen iddiaları duydukça büyük üzüntü yaşadığını dile getiren Kırmızıgül, şunları söyledi: “Keşke bunlar yaşanmasaydı. Vicdanlar yaralanmıştır.”BİN 500 ÇADIR VE ADIYAMAN TEMASIDeprem döneminde kendi imkânlarıyla Adıyaman'a gittiğini belirten Kırmızıgül, bölgede maddi ve manevi ciddi bir çaba gösterdiğini, yardımların organizasyon ve koordinasyonunda görev aldığını anlattı.AFAD, kamu kurumları ve Ahbap Derneğiyle iletişim kurduğunu söyleyen Kırmızıgül, Haluk Levent'le de görüştüğünü belirtti. Kırmızıgül, derneğe şahsi olarak bağış yapmadığını ve vatandaşların bağışta bulunması için bir çağrı veya girişimde bulunmadığını savundu.PİŞMANLIK VAR, MALİ İLİŞKİ YOKFeyza Altun geçmişte yaptığı paylaşımı “hata” olarak nitelendirirken Mahsun Kırmızıgül yaşananların vicdanları yaraladığını söyledi. Her iki isim de Ahbap Derneğine bağışta bulunmadıklarını, bağış toplanması için çağrı yapmadıklarını ve dernekle herhangi bir mali ilişkilerinin olmadığını öne sürdü.İfadelerde doğrudan bir suç itirafı yer almazken Altun'un açık pişmanlığı, Kırmızıgül'ün Haluk Levent'in geçmişine ilişkin anlatımları, ceza infaz kurumu ayrıntısı ve deprem dönemindeki temaslar soruşturmanın dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.