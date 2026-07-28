Okullarda Yeni Düzenlemeye Gidildi! Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul yönetmeliğinde kapsamlı bir değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla birlikte; okul güvenliğinden kayıt ve nakil işlemlerine, seçmeli derslerden disipline kadar birçok alanda yeni uygulama hayata geçirilecek.Yeni yönetmelik kapsamında okul yönetimi, öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve olası olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla okul, pansiyon, sınıf, sıra, masa ve öğrenci dolaplarında arama yetkisine sahip olacak. Aramalar, öğrencilerin kişilik hakları gözetilerek yetkililer tarafından gerçekleştirilecek ve her işlem için tutanak düzenlenecek.Yeni düzenlemeyle veliler, okul yönetimi ve öğretmenlerle yapacağı görüşme öncesi randevu alacak.Yeni kayıt işlemleri temmuz ayında e-Okul sistemi üzerinden adres bilgilerine göre yapılacak. Gerekli görülmesi halinde velilerden adres doğrulaması amacıyla su, elektrik veya doğal gaz faturası istenebilecek. Nakil işlemleri ise sınıf atlatma sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak ve eğitim öğretim yılının sona ermesine 15 iş günü kalıncaya kadar devam edecek. Doğal afet, sağlık sorunları ve iller arası adres değişikliği gibi özel durumlarda bu süre şartı aranmayacak.Şehit ve gazi çocukları, özel eğitime ihtiyacı bulunan öğrenciler ile 6284 Sayılı Kanun, Sosyal Hizmetler Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki çocuklar için kontenjan ve adres şartı aranmaksızın nakil yapılabilecek. Yönetmeliğe ayrıca kardeşlerin aynı okulda eğitim görebilmesine, çalışan anne veya babanın adresine göre nakil yapılmasına ve ağır engelli yakınının tedavi gördüğü yerde eğitim alınabilmesine ilişkin hükümler de eklendi.Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında seçmeli ders tercihleri ocak ve şubat aylarında yapılacak. Tercihler, veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehberlik öğretmeninin bilgisi dahilinde öğrenci tarafından gerçekleştirilecek.Süresi içinde seçmeli ders seçimi yapmayan öğrencilerin dersleri okul yönetimi tarafından belirlenecek. Beşinci sınıfa yeni başlayan öğrenciler ise eğitim öğretim yılının ilk haftasında seçmeli ders tercihinde bulunabilecek ve tercihlerini değiştirebilecek.Özürsüz devamsızlığı 5, 10 ve 15 güne ulaşan öğrencilerin velilerine kısa mesaj, posta veya diğer iletişim kanallarıyla bilgilendirme yapılacak. Özürsüz devamsızlığı 20 gün ve üzerinde olan, buna rağmen sınıf geçen öğrenciler ise teşekkür veya takdir belgesi alamayacak.Beşinci sınıftan itibaren ortaokul öğrencilerine her dönem sonunda karneyle birlikte gelişim raporu verilecek. Raporda öğrencinin akademik gelişiminin yanı sıra devam durumu ile sosyal ve duygusal gelişimine ilişkin öğretmen değerlendirmeleri de yer alacak.Yeni yönetmelikle öğrencilerin bilişim araçlarını okulun belirlediği kurallara aykırı kullanması disiplin kapsamına alındı. Ayrıca okul ortamında siyasi sembol ve materyal bulundurulmaması, dijital araçların bilinçli kullanılması, mahremiyetin korunması ve bağımlılıkla mücadele gibi konular da öğrencilerden beklenen davranışlar arasında yer aldı.