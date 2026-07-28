VALİNİN TELEFONUNDAN “KARANLIK TALİMAT” TRAFİĞİ ÇIKTI: GASP, DİJİTAL TAKİP VE BÖCEK YERLEŞTİRME

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolması ve olayın cinayetle sonuçlandığı yönündeki iddialara ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 17 Nisan 2026'da Elazığ'daki Sheraton Otel'de yakalanan dönemin Tunceli Valisi, Mülkiye Başmüfettişi Tuncay Sonel'in Ankara ve Elazığ'daki adresleri, iş yeri ve kullandığı araçlarda eş zamanlı aramalar yapılmıştı.Aramalarda Sonel'e ait cep telefonları, bilgisayarlar, sabit diskler, taşınabilir bellekler ve DVD'lerin de aralarında bulunduğu çok sayıda dijital materyale el konuldu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce imajları alınan cihazlarda yapılan adli bilişim incelemelerinde, soruşturmanın seyrini değiştiren mesajlaşma ve talimat içeriklerine ulaşıldı.Başsavcılık, elde edilen bulguların kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli yağma ve bilişim sistemindeki verileri bozma veya değiştirme suçlarına ilişkin somut emareler içerdiğini değerlendirdi.Savcılık sevk yazısına göre Tuncay Sonel'in, sosyal medya platformlarında kendisi aleyhine paylaşım yapan hesapların ve kullanıcıların tespit edilmesi için Gökhan Ertok'a talimat verdiği belirlendi. Yazışmalarda, aleyhte paylaşım yapan hesapların kapatılmasının da istendiği, Ertok'un bu talimatlar doğrultusunda kullanıcıları tespit ederek Sonel'e bilgi verdiği kaydedildi.Bu çalışmalar karşılığında, Sonel'in koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun hesabından Gökhan Ertok'a 25 Nisan 2019 ve 5 Temmuz 2019 tarihlerinde iki ayrı işlemle 5'er bin liradan toplam 10 bin lira gönderildiği tespit edildi. Savcılık, para transferlerinin gerçekleştirildiği dönemde asgari ücretin yaklaşık 2 bin 20 lira, polis memuru maaşının ise yaklaşık 5 bin 700 ila 6 bin 150 lira arasında olduğuna da sevk yazısında yer verdi.Dosyadaki en dikkat çekici yazışmalardan biri, Sonel'in Ordu Valiliği döneminde gerçekleşti. 31 Ekim 2021 tarihinde “kukuww99” isimli sosyal medya hesabından Sonel hakkında yapılan bir paylaşımın ardından, Sonel'in söz konusu hesabı Gökhan Ertok'a göndererek kullanıcının bulunmasını istediği belirtildi.Ertok'un kullanıcıyı tespit ederek Sonel'e bir fotoğraf gönderdiği, Sonel'in ise “Gereğini yaparsınız kardaş” mesajıyla Ertok'u yönlendirdiği kaydedildi. Savcılık yazısına göre bu mesajın ardından kullanıcının evi tespit edildi, şahıs yakalandı, evinde arama yapıldı ve dijital materyallerine el konuldu. İkamette bulunduğu belirtilen silah nedeniyle kişi hakkında 6136 sayılı Kanun kapsamında işlem yapıldı.Mesajlaşmalarda ayrıca darbedildiği değerlendirilen bir kişiye ait fotoğraf ile Gökhan Ertok'un banka hesap bilgilerinin bulunduğu da belirtildi.Dosyada yer alan 2 Kasım 2021 tarihli mesajda Gökhan Ertok'un, yapılan işlemler hakkında Sonel'e ayrıntılı bilgi verdiği tespit edildi. Ertok'un mesajında, şahsın gece saatlerinde mevcutlu olarak tutulduğunu, sabah savcılığa çıkarıldığını ve hakkında adli kontrol kararı verildiğini söylediği kaydedildi.Mesajın devamında ise şu ifadelerin yer aldığı belirtildi: “Cep telefonunu kopyaladık, ön kamera arka kamera izleyebiliyoruz. Evine de mutfak ve şahsın odasına iki adet böcek tarafımızca yerleştirildi. Bir süre tedbir amaçlı takip edeceğiz Sayın Valim.”Savcılık, bu mesajların kişinin dijital cihazına müdahale edildiği, özel yaşamının uzaktan takip edildiği ve ikametine dinleme cihazları yerleştirildiği şüphesini güçlendirdiğini değerlendirdi.Sevk yazısında Gökhan Ertok'un başka bir sosyal medya kullanıcısını tespit etmek amacıyla Samsun'a gittiğine ilişkin mesajlaşmalara da yer verildi. Ertok'un, burada yabancı uyruklu bir kadını uçağa bindirerek yurt dışına gönderdiğini, kadının cep telefonunu elinden alarak yerine takip edilebilen başka bir telefon verdiğini söylediği belirtildi.Ertok'un bu işlem için yaptığı masrafı Sonel'den istediği, mesajlaşmalardan dört gün sonra Şükrü Eroğlu'nun hesabından Ertok'un hesabına 20 bin lira gönderildiği tespit edildi. MASAK verileriyle doğrulandığı belirtilen para transferinin 5 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirildiği, Tuncay Sonel'in de savcılık sorgusunda söz konusu para gönderme eylemini kabul ettiği kaydedildi.Böylece Eroğlu'nun hesabından Ertok'a 2019 ve 2021 yıllarında gönderilen para miktarının toplam 30 bin liraya ulaştığı belirlendi.Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Gökhan Ertok ve Şükrü Eroğlu'nun yasal mevzuatın ve kamu görevinin sınırlarını aştığını değerlendirdi. Sevk yazısında, iki şüphelinin Tuncay Sonel'in şahsi amaçlarına hizmet eden, kamu hiyerarşisi dışında bağımsız bir yapı gibi hareket ettikleri ve eylemler üzerinde birlikte hâkimiyet kurdukları öne sürüldü.Sonel'in dijital materyallerinden elde edilen mesaj, fotoğraf, para transferi ve talimat içeriklerinin vaka bazında tasnif edilerek resmî kayıt altına alınması için ayrıca çalışma başlatıldığı bildirildi. Savcılık; şüphelilerin kaçma, delilleri yok etme veya değiştirme, tanık ve mağdurlar üzerinde baskı kurma ihtimalinin bulunduğunu, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını belirterek tutuklama talebinde bulundu.Nöbetçi sulh ceza hâkimliği, savcılığın sevk yazısında yer alan delil ve değerlendirmeler doğrultusunda Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok'un dört ayrı suçtan yeniden tutuklanmasına karar verdi.Üç şüpheli hakkında ayrı ayrı tutuklama kararı verilen suçlar şöyle: Nitelikli yağma, Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma, Bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma veya sisteme veri yerleştirme.Gülistan Doku soruşturması kapsamında daha önce tutuklanan Tuncay Sonel ve yakın ekibi, dijital materyallerden elde edilen yeni deliller doğrultusunda bu kez 2019-2021 yılları arasındaki eylemler nedeniyle dört ayrı suçtan cezaevine gönderildi.