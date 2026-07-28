Meteoroloji Açıkladı! Bugün hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kuzeyi, Bursa'nın doğu çevreleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile gece saatlerinde olmak üzere Batı Karadeniz kıyıları, Samsun'un batısı ile Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.Rüzgarın ise; kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Trakya kesimi ile doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Bilecik çevreleri ile Kırklareli'nin kuzeyi, Bursa'nın doğusunun mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.BURSA °C, 32°CParçalı bulutlu, doğusu mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANAKKALE °C, 36°CAz bulutlu ve açık,İSTANBUL °C, 32°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 33°CParçalı bulutlu, kuzey kesimleri mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 31°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 38°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 37°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ADANA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 41°CAz bulutlu ve açıkBURDUR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 33°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ANKARA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 31°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 30°CAz bulutlu ve açıkNEVŞEHİR °C, 29°CAz bulutlu ve açıkParçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde olmak üzere kıyı kesimleri ile Düzce çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 29°CParçalı zamanla çok bulutluDÜZCE °C, 32°CParçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde olmak üzere yerel sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 29°CParçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde olmak üzere yerel sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 29°CParçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde olmak üzere yerel sağanak yağışlıParçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Artvin çevreleri ile gece saatlerinde olmak üzere Samsun'un batısı ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak yağışlı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 32°CParçalı bulutluRİZE °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak yağışlıSAMSUN °C, 29°CParçalı bulutlu, gece saatlerinde olma üzere batısı yerel sağanak yağışlıTRABZON °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 32°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 30°CParçalı bulutluMALATYA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 30°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 41°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 37°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 39°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 41°CAz bulutlu ve açık