Alevlerle Nefes Kesen Mücadele! Antalya Kaş'ta Orman Yangını

Antalya'nın Kaş İlçesi'ne bağlı Kalkan Üzümlü Mahallesi'nde sabaha karşı orman yangını çıktı.Yangına ilk etapta 6 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve toplam 135 teknik personel ve orman işçisi ile karadan ve havadan müdahaleye başlandı.Yangını kontrol altına almak amacıyla çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yangının enerjisinin düşürüldüğü belirtilerek, 'Kaş'ta devam eden yangının enerjisini düşürdük. Yangını tamamen kontrol altına almak için havadan ve karadan mücadelemiz devam ediyor.' ifadeleri kullanıldı.