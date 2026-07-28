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Alevlerle Nefes Kesen Mücadele! Antalya Kaş'ta Orman Yangını

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahaleye başlandı.

Alevlerle Nefes Kesen Mücadele! Antalya Kaş'ta Orman Yangını
Ekleme: 28.07.2026 - 12:00 Güncelleme: 28.07.2026 - 12:05 / Editör: Fehmi Öztürk
Alevlerle Nefes Kesen Mücadele! Antalya Kaş'ta Orman Yangını
Antalya'nın Kaş İlçesi'ne bağlı Kalkan Üzümlü Mahallesi'nde sabaha karşı orman yangını çıktı.

Alevlerle Nefes Kesen Mücadele! Antalya Kaş'ta Orman Yangını

Yangına ilk etapta 6 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve toplam 135 teknik personel ve orman işçisi ile karadan ve havadan müdahaleye başlandı.

Alevlerle Nefes Kesen Mücadele! Antalya Kaş'ta Orman Yangını

Yangını kontrol altına almak amacıyla çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Alevlerle Nefes Kesen Mücadele! Antalya Kaş'ta Orman Yangını

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yangının enerjisinin düşürüldüğü belirtilerek, 'Kaş'ta devam eden yangının enerjisini düşürdük. Yangını tamamen kontrol altına almak için havadan ve karadan mücadelemiz devam ediyor.' ifadeleri kullanıldı.

Alevlerle Nefes Kesen Mücadele! Antalya Kaş'ta Orman Yangını