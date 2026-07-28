Parti Farklı Şaibe Aynı! CHP'den Ayrılan Ekibe Skandal Suçlama

Özgür Özel'in yolsuzluk şüphelisi ekibiyle kurduğu Yeni Parti'nin adı daha ilk günden şaibelerle anılmaya başladı. Özgür Özel ve ekibi, ilk olarak CHP'den istifalarına saatler kala CHP Meclis Grubu'nun kasasını boşalttı.Grup faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla CHP'li milletvekillerinin maaşlarından düzenli olarak kesilen aidatlarla oluşturulan bütçe, Özel'e yakın grup tarafından Yeni Parti'nin kurulmasına az bir süre kala kendi vekilleri arasında paylaştırıldı.Böylece CHP'ye ait yaklaşık 7 milyon liralık kaynak gasp edilerek Yeni Parti'ye transfer edildi. Genel Merkez tarafından görevden alınan il-ilçe başkanları da Özel'in 'örtülü müsaadesiyle' kendi bölgelerinde yağmaya girişti.CHP'nin birçok il-ilçe başkanlığı talan edildi. Binalarda yer alan bilgisayar ve koltuk takımı gibi birçok demirbaşın hala kayıp olduğu öğrenildi. Kayıp malzemelerin Yeni Parti'nin yeni il-ilçe binalarına taşınacağı iddia ediliyor.Yeni Parti'nin resmi sosyal medya hesabı da CHP'den çalındı.Özel ve ekibi, CHP Meclis Grubu'nun X platformundaki hesabını gasp ederek ismini 'Yeni Parti' olarak değiştirdi. 155 bin takipçiye sahipken teslim alınan söz konusu sayfa, YENİ Parti'nin resmi X hesabı olarak tanıtıldı.Öte yandan Özel, CHP'ye ait olan makam aracını da hukuksuz şekilde kullanmaya devam ediyor.Özel'in son olarak önceki gün Yeni Parti'nin Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki yeni genel merkez binasını incelemek için CHP'nin aracını kullanarak bölgeye gittiği görülmüştü.Özel ve beraberindeki milletvekillerinin CHP'ye ait bilgisayar ve telefon gibi bazı kurumsal cihazları da hala iade etmediği öne sürülüyor.Yeni Parti'nin kurucuları arasındaki Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat'ın isimleri yolsuzluk, rüşvet davalarında gündeme gelmişti.