BAKAN ERSOY, ABD’NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ TOM BARRACK’I AĞIRLADI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile bir araya geldi.Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki köklü ilişkiler çerçevesinde kültür ve turizm alanlarında yürütülen iş birlikleri ele alındı.Görüşmede karşılıklı turizm hareketliliğinin geliştirilmesi, kültürel mirasın korunması ve kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede yürütülen ortak çalışmalar üzerinde duruldu. Ülkeler arasındaki diyaloğu ve kültürel bağları güçlendirecek iş birliği imkânları değerlendirildi.Bakan Ersoy, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:“Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Sayın Tom Barrack'ı Bakanlığımızda ağırladık.Görüşmemizde, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki köklü ilişkiler çerçevesinde kültür ve turizm alanlarındaki iş birliğimizi kapsamlı şekilde ele aldık.Karşılıklı turizm hareketliliğinin geliştirilmesi, kültürel mirasın korunması ve kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede yürütülen ortak çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk.Ülkelerimiz arasındaki diyaloğu ve kültürel bağları daha da güçlendirecek iş birlikleri üzerinde durduk.Nazik ziyaretleri ve verimli görüş alışverişi için Sayın Barrack'a teşekkür ediyorum.”ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:“Bugün Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya gelmekten onur duydum. Görüşmemizde, Türkiye'nin eşsiz tarihi, kültürü, çeşitliliği, misafirperverliği ve coğrafyasının turizm açısından vazgeçilmez değerler olarak en iyi şekilde değerlendirilmesinin önemini ele aldık. Bakan Ersoy'un, Türkiye'nin uluslararası alanda son derece rekabetçi olan bu sektördeki konumunu koruma ve daha da güçlendirme yönündeki kararlı liderliği gerçekten takdire şayandır.ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılına yaklaşırken, Türkiye'nin tarihi mirasının korunması ve ABD ile Türkiye'nin ortak girişimlerinin ilerletilmesi konusundaki iş birliğimiz, başarılı uluslararası iş birliğine örnek teşkil etmektedir.'