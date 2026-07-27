Apple Hayranlarına Kötü Haber! iPhone 18 Bu Sonbaharda Gelmeyecek

Eylül ayında gerçekleşecek geleneksel lansmanda tüm iPhone serisini aynı anda göremeyeceğiz.Teknoloji devi Apple, kalabalıklaşan model yelpazesini daha iyi yönetmek adına bölünmüş bir yayın takvimine geçiyor.Şirket, 2026 sonbaharında yalnızca iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve yeni katlanabilir yapısıyla öne çıkan iPhone Ultra modellerini tanıtacak.Standart iPhone 18, bütçe dostu iPhone 18e ve iPhone Air 2 ise 2027 yılının ilkbahar aylarında sahneye çıkacak.Altı modele ulaşan seride ucuz seçeneklerin gölgede kalmasını önlemek isteyen marka, bu adımla ortalama satış fiyatlarını da artırmayı hedefliyor.Lansman heyecanına katılmak isteyen tüketicilerin sonbaharda Pro modellere yönelmesi bekleniyor.Apple'ın standart iPhone 18 ve iPhone 18e modellerinin üretim tekniklerini birleştirerek iki cihaz arasındaki farkı azaltacağı belirtiliyor.Telefonlar arasındaki temel farkların büyük oranda ekran panelleri ve kamera donanımlarından ibaret olacağı da gelen bilgiler arasında.