GÜLBEN ERGEN SAVCILIKTA KONUŞTU! “AHBAP’A PARA GÖNDERDİM, DENETİM YAPMADIM”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2025/284884 numaralı soruşturma kapsamında şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen’in ifadesine başvuruldu.Ergen’in 28 Temmuz 2026 günü saat 10.25’te başlayan ifadesi saat 11.00’de tamamlandı. Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur’la ilişkileri, deprem dönemindeki yardım faaliyetleri, Ahbap Derneğine yaptığı bağışlar ve katıldığı yardım konserleri soruldu.Ergen, Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur’la 6 Şubat depremlerinden önce herhangi bir tanışıklığının bulunmadığını savundu.Çocuklar Gülsün Diye Derneğinin kurucusu ve başkanı olduğunu belirten Ergen, 6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilde 17 okul inşa ettiklerini anlattı.Deprem döneminde AFAD ve Kızılay’ın yanı sıra Ahbap Derneğine de kendi kişisel hesabından farklı miktarlarda yardım gönderdiğini kabul eden Ergen, sosyal medya paylaşımlarında bütün kurum ve kuruluşları etiketlediğini söyledi.Ergen, Ahbap Derneğine özel bir yönlendirme yapmadığını savunarak yardım kampanyalarına genel olarak destek verdiğini ileri sürdü.Gülben Ergen’in ifadesindeki en dikkat çekici bölüm, Ahbap Derneğine gönderdiği paraların kullanımına ilişkin herhangi bir kontrol yapmadığını açıklaması oldu.Ergen, kişisel hesabından gönderdiği meblağların ardından Ahbap Derneğine herhangi bir soru yöneltmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Kişisel olarak herhangi bir sorguda bulunmadım. Bu hususta denetim de yapmadım. Herhangi bir araştırmam da olmadı.”Ergen’in bağış yaptığı hâlde paranın kullanımını sorgulamadığını, denetlemediğini ve araştırmadığını açıkça beyan etmesi soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.Ergen, Haluk Levent’le yalnızca deprem döneminde düzenlenen ücretsiz bir konser vesilesiyle görüştüğünü, bunun dışında herhangi bir görüşme veya samimiyetinin bulunmadığını öne sürdü.Oğuzhan Uğur’la da depremden sonra kadına şiddet ve çocuk istismarı konulu bir programa katılması nedeniyle görüştüğünü belirten Ergen, Uğur’la başka bir ilişkisinin olmadığını savundu.Ahbap Derneğinde toplanan yardımların nasıl kullanıldığına ilişkin soruşturmadan önce bilgi sahibi olmadığını söyleyen Ergen, Haluk Levent’in yardımları amacı dışında kullanabileceğini bilmediğini ifade etti.Ergen, böyle bir bilgisi olsaydı sorumlular hakkında gerekli başvuru ve uyarıları yapacağını öne sürdü.Gülben Ergen, Haluk Levent’le birlikte yer aldığı Gazze yardım konserinden herhangi bir ücret almadığını söyledi. Konserden elde edilen gelirlerin Gazze’ye yardım amacıyla gönderilmesinin planlandığını belirten Ergen, toplanan paraların daha sonra nereye ve nasıl aktarıldığı konusunda bilgi sahibi olmadığını açıkladı.Ergen’in, hem Ahbap Derneğine yaptığı kişisel bağışların hem de katıldığı Gazze yardım konserinde toplanan paraların akıbeti hakkında bilgi sahibi olmadığını söylemesi dikkat çekti. Gazze konserinin deprem dönemindeki yardım kampanyalarıyla bağlantısının bulunmadığını da özellikle vurguladı.Ergen, deprem döneminde yapılan canlı yayınlardaki bağış kampanyalarına telefonla veya yayına katılarak destek vermediğini söyledi. Bu nedenle özür dilemesini gerektirecek bir durum bulunmadığını savunan Ergen, Ahbap Derneğine kendi hesabından gönderdiği yardımlar nedeniyle üzgün olduğunu belirtti.Toplanan yardımların amacı dışında kullanıldığı yönündeki iddiaların kendisini rahatsız ettiğini ifade eden Ergen: “Kendimi vicdanen rahatsız ve mağdur hissediyorum.” dedi. Ergen ayrıca Ahbap Derneğine gönderdiği bağışlar nedeniyle şikâyet hakkını saklı tuttuğunu bildirdi.Gülben Ergen’in savcılık ifadesinde doğrudan bir suç ikrarı bulunmuyor. Ancak Ergen; Ahbap Derneğine kendi hesabından para gönderdiğini, bağışların kullanımını sorgulamadığını, herhangi bir denetim veya araştırma yapmadığını ve Gazze yardım konserinde toplanan paraların akıbetini bilmediğini kabul etti.Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur’la yakınlığını reddeden Ergen, soruşturma konusu iddialardan habersiz olduğunu savundu. Yaşananlar nedeniyle özür dilemek yerine kendisini mağdur olarak nitelendiren Ergen, Ahbap Derneği hakkında şikâyetçi olabileceğinin de ifade etti.