Osman Gökçek'ten YENİ Parti'ye 'rüşvet tarifesi' çıkışı! 'YENİ Parti'nin yeni rüşvet tarifeleri ne olacak?'

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yerini alan YENİ Parti'yi sert sözlerle eleştirdi.Paylaşımında YENİ Parti yönetimine yönelik çeşitli söylemlerde bulunan Gökçek, 'YENİ Parti'nin yeni rüşvet tarifeleri ne olacak?' sorusunu gündeme taşıdı. Konuşmasında geçmişte kamuoyuna yansıyan çeşitli olaylara atıfta bulunan Gökçek, parti yöneticileri ve bazı isimler hakkında eleştirilerini dile getirdi. Gökçek'in paylaşımı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.Osman Gökçek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:'Değerli takipçilerim, biliyorsunuz bugün YENİ Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yerine aldı. Ama tabii biz şunu merak ediyoruz, YENİ Parti'nin yeni rüşvet tarifelerin olacak? Hatırlarsınız otoparkta götürdüler, baklava kutusunda götürdüler, spor çantasında götürdüler, para kulelerinde götürdüler. Sadece bununla sınırlı kalmadı. Genel başkanları Özgür Özel'in bagajını da indirdiler. Bahçe duvarının üstüne de para bıraktılar. Sadece bununla da mı sınırlı kaldı? Hayır. Veli Ağababa, belediye başkan adaylıklarını parayla sattı. Özgür Özel'in arabasının içinin tüm masrafları Uşak Belediyesi tarafından yapıldı. Sigara kaçakçılığından yakalandılar ‘Mustafa Kemal Atatürk'ün askeriyiz' dediler. Acaba bu dönem hangi tarifeleri uygulayacaklar? Hakikaten merak ediyoruz. Mesela Gökhan Günaydın, yine belediyenin arabasının kendisine peşkeş çekip, vatandaşın hakkına girecek mi? Veya yine belediye başkanlıkları, milletvekillikleri parayla satılacak mı? Evet bu tarifelerin hepsini hakikaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde merakla bekliyoruz.'