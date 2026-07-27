Üçte Birinde Tespit Edildi! Bu Balıklardan Kanser Bulaşıyor

Tıp dünyası, ilk kez balıklardan bulaşan bir kanser türü tespit etti.Quebec ile Vermont sınırındaki Memphremagog Gölü'nde yaşayan kahverengi yayın balıklarının yaklaşık üçte birinde siyah lekeler ve şişlikler görüldü.Genetik incelemeler, bu oluşumların balıklar arasında yayılabilen nadir bir melanoma türü olabileceğini ortaya koydu.Siyah lezyonların, Irene Tropikal Fırtınası'nın yol açtığı büyük sel felaketinden sonraki yıl ortaya çıkması nedeniyle ilk etapta göle taşınan kanserojen maddelerden şüphelenildi.CBC News'in haberine göre araştırmacılar, sağlıklı ve hasta balıklarla tümörlerden alınan örnekleri karşılaştırdı.Tümör hücreleri, bulundukları balıklardan çok birbirlerine benziyordu. Bu bulgu, kanserli hücrelerin bir balıktan diğerine geçmiş olabileceği ihtimalini güçlendirdi.Nature dergisinde yayımlanan çalışma, bulaşıcı kanserin doğada son derece nadir görüldüğüne dikkat çekti.Araştırmacılar, tümörlerin kolayca hücre dökmesi nedeniyle kanserin üreme döneminde birbirleriyle yakın temas kuran yayın balıkları arasında yayılıyor olabileceğini düşünüyor.Araştırma doğrulanırsa, bu durum balıklarda bilinen ilk bulaşıcı kanser vakası olacak.