Motosiklet Sürücüleri Dikkat! TÜVTÜRK Açıkladı

TÜVTÜRK trafikte motosiklet kullanımının artması sebebiyle güvenliğin sağlanması açısından periyodik muayenelerin zamanında yaptırılmasını vurguluyor.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre 2026 Mart ayında trafiğe kaydı yapılan araçların içerisinde motosikletlerin payı yüzde 34,8 iken trafiğe kayıtlı taşıtların içindeki payı ise yüzde 21,2'dir. Bu veriler de motosikletlerin trafikteki hacminin ve bireysel ulaşım içindeki rolünün giderek arttığını gösteriyor.Şirket verileri, teknik kontrollerin yola çıkmadan önce potansiyel riskleri belirlemedeki hayati rolünü bir kez daha ortaya koyuyor. Son iki yılda motosikletlerin muayeneden kalma oranının yaklaşık yüzde 17 seviyesinde olması, düzenli teknik kontrollerin önemini daha görünür hale getiriyor. Buna karşın, trafikteki motosikletlerin önemli bir bölümünün, zorunlu teknik muayeneleri yaptırmadan trafiğe çıktığı görülüyor.TÜVTÜRK; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Muğla'da bulunan toplam 7 istasyonda motosikletlere özel fren test cihazlarıyla hizmet veriyor. Motosiklet muayenelerinde en sık karşılaşılan kusurlar arasında fren sistemi uygunsuzlukları, lastik hasarları ve aşınmaları ile aydınlatma problemleri yer alıyor. Bu unsurlar; denge, yol tutuşu ve görünürlük açısından kritik rol oynuyor.Özellikle fren sistemlerinin her iki tekerde de etkin şekilde çalışması, ani manevra ve duruşlarda sürüş hakimiyetinin korunmasına katkı sağlıyor. Şirket, motosikletlere özel fren test cihazlarıyla olası risklerin erken aşamada tespit edilmesine ve trafik güvenliğine katkı sağlamayı amaçlıyor.Şirket, motosiklet sahiplerinin muayeneye gelmeden önce yapabileceği basit ve pratik kontrolleri şöyle açıkladı:Lastiklerin fiziki durumunun kontrol edilmesi, hasar ya da aşınma olması durumunda eksiklikler giderilmesi.Aydınlatmaların çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi (fren lambası hem ön fren hem de arka fren için yanacak durumda olmalı)Fren sisteminin çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi, eğer çalışmıyorsa muayeneye hiç başlanamayacağı bilinmelidir.Kişisel koruyucu ekipmanların (kask, dizlik, eldiven vb.) mutlak suretle sürüş anında bulundurulması ve kullanılması gerektiği hem muayene hem de trafik güvenliği açısından önemlidir.