Akın Gürlek Paylaştı! Zehir Tacirlerine Dev 'Narko Kapan' Darbesi

Gaziantep sokaklarını zehir tacirlerinden temizlemek için düğmeye basıldı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü'nün 6 aylık titiz takibi sonucu başlatılan 'Narko Kapan Gaziantep Operasyonu' ile uyuşturucu şebekelerine ağır darbe indirildi.Gençlerin geleceğini, ailelerin huzurunu ve şehirlerin güvenliğini hedef alan uyuşturucu baronlarına, torbacılara ve dijital ağlarına karşı amansız bir mücadele yürütülüyor. Bu kapsamda Gaziantep merkezli 14 ilde dev bir operasyon gerçekleştirildi.Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 ay boyunca yürütülen titiz teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde, sokaklarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 548 şüpheli tek tek tespit edildi. Yapılan incelemelerde, tespit edilen şüphelilerden 75'inin zaten ceza infaz kurumlarında bulunduğu belirlendi.Bu sabah Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı olarak başlatılan 'Narko Kapan Gaziantep Operasyonu' kapsamında şu ana kadar 382 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon çemberinde yer alan ve 4'ü yurt dışında firari durumda bulunan kalan 91 şüpheliye yönelik adli işlemler ise kararlılıkla devam ediyor.Operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, zehir tacirlerine geçit verilmeyeceğini vurguladı. Emeği geçen tüm birimlere teşekkür eden Gürlek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:'Gaziantep sokakları zehir tacirlerinden temizleniyor. Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve şehirlerimizin güvenliğini hedef alan uyuşturucu baronlarına, torbacılara ve bunların dijital ağlarına hiçbir alan bırakmıyoruz.Soruşturmayı titizlikle yürüten Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu başarıyla icra eden Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüze, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımıza ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımızla kol kola; uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelede devletimizin bütün imkânlarını seferber etmeye devam ediyoruz. Evlatlarımızın geleceğine kasteden zehir tacirleri bilmelidir ki devletimizin nefesi daima enselerinde olacaktır!'