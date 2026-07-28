iOS 26.6 Güncellemesi Yayınlandı! İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler
Apple, iPhone kullanıcıları için önemli sistem iyileştirmeleri ve 75'ten fazla güvenlik yaması barındıran yeni iOS 26.6 güncellemesini resmen indirmeye sundu.
Apple, uyumlu tüm iPhone modelleri için iOS 26.6 güncellemesini resmi olarak yayınladı.
Kullanıcılar güncellemeyi cihazlarının Ayarlar menüsünde yer alan Yazılım Güncellemesi sekmesi üzerinden hemen yükleyebiliyor.
iOS 26.6 NELER SUNUYOR
Yeni güncelleme, sonbaharda gelecek iOS 27 sürümüne hazırlık olarak cihazın Spotlight dizinini arka planda optimize ediyor.
Yapılan bu işlem sayesinde kullanıcıların gelecekteki büyük yazılım yükseltmesini daha sorunsuz geçirmesi hedefleniyor.
ENGELLENEN KİŞİ LİSTESİNE YENİ UYARI SİSTEMİ
Sistemde bulunan engellenen kişi sınırına ulaşıldığında kullanıcılar artık yeni bir uyarı mesajıyla bilgilendiriliyor.
Ekran beliren mesajda yeni numara eklemek için listeden eski bir engellenenin silinmesi gerektiği tavsiye ediliyor.
Yazılımın kodlarında cihazın kapkaç anında otomatik kilitlenmesini sağlayacak yeni bir hırsızlık koruma özelliğinin izleri tespit edildi.
Ayrıca güncelleme paketi, bünyesinde 75'ten fazla kritik güvenlik düzeltmesi ve hata giderimi barındırıyor.