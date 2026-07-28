Trump Çağrıda Bulundu! 'Bu Saçmalıktan Kurtulalım'

Yılda iki kez saat ayarlama uygulaması, uzun yıllardır hem ABD’de hem de birçok ülkede tartışma konusu.Bu değişikliklerin ekonomik maliyetleri, uyku düzenine ve sağlık üzerindeki etkileri, trafik kazaları ile enerji tasarrufu gibi unsurlar nedeniyle eleştiriliyor.ABD'de bu uygulama federal yasa ile düzenleniyor ve eyaletlerin büyük çoğunluğu bu uygulamaya uyuyor.ABD Başkanı Donald Trump, daha önce de bu konuda değerlendirmede bulunmuştu.Donald Trump, ilk başkanlığı döneminde ve ikinci döneminde de saat değişikliklerini 'pahalı ve rahatsız edici' bulduğunu belirterek kalıcı yaz saatini desteklediğini belirtti.2026’da Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi'nde tasarı 48'e karşı 1 oyla kabul edildiğinde Trump, Truth Social üzerinden "Yüz milyonlarca dolar boşa harcanıyor, bu saçma prodüksiyona son verilmeli." açıklamasını yaptı.Temsilciler Meclisi, Sunshine Protection Act'i yani Güneş Işığını Koruma Yasası'nı 308'e karşı 117 oyla kabul etti.Tasarı, ABD'yi Mart-Kasım döneminde uygulanan yaz saati dilimine kalıcı olarak geçirerek yılda iki kez saat değişikliğini tamamen ortadan kaldırıyor.Tasarı Senato'da görüşülüyor.Burada destek daha belirsiz olsa da Trump'ın imzalamaya hazır olduğu belirtiliyor.Yaz saati uygulamasına ilişkin bir açıklama yapan ABD Başkanı, "Yılda 2 kez saat değiştirme saçmalığından kurtulalım. Kalıcı yaz saati uygulamasına geçelim." sözlerini kullandı.Trump, ABD'de uygulanan yaz saati uygulamasının ülkeye çok maliyeti ve zahmeti olduğunu savunarak, şu ifadeleri kullandı:"Cumhuriyetçi Parti, küçük ama güçlü bir savunucu kitleye sahip olan ancak uygulanmaması gereken yaz saati uygulamasını kaldırmak için elinden gelen çabayı gösterecektir."Öte yandan Türkiye, 8 Eylül 2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla kış saatine geçişi tamamen kaldırarak kalıcı yaz saati (UTC+3) uygulamasına geçmişti.Bu sayede yılda iki kez saat ayarlama zorunluluğu ortadan kalkmış ve enerji tasarrufu sağlanmıştı.Türkiye, 2026’da da bu uygulamaya devam ediyor; Avrupa ülkeleri yaz saatine geçtiğinde saat farkı azalıyor ancak Türkiye’de herhangi bir değişiklik yapılmıyor.