Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 'Terörü kalıcı olarak gündemden çıkaracağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali Zeydi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen ortak basın toplantısında konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'BÖLGEMİZİN ARTIK SAVAŞ İLE ANILMAMALI''Irak ile yakaladığımız bu ivmeyi daha ileri noktaya taşıyacağımıza inanıyoruz. Biz de Türkiye olarak kendilerine her türlü noktada destek vermeye hazırız. İran, Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk. Yanı başımızdaki savaş ortamının etkisiyle görüşmelerimizde güvenlik, terörle mücadele, enerji ve ulaştırma konuları bir hayli yer tuttu.Komşumuz Irak bu savaş ve istikrarsızlık ortamından en çok etkilenen ülkelerden biridir. Bölgemizin artık savaş ve çatışmayla değil, kalkınma ve refahla anılması için çaba gösteriyoruz.'TERÖRÜ KALICI OLARAK GÜNDEMDEN ÇIKARACAĞIZ'Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge vizyonumuz için Irak ile görüşme halindeyiz. Terörü kalıcı olarak gündemden çıkaracağız. Irak ile stratejik adımlar attık.Bugün imzalanan anlaşma, enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur. İklim değişikliğinden etkilenen iki komşu ülke olarak suyun yönetimiyle ilgili iş birliği konusundaki irademiz nettir. Irak ile kapsamlı enerji anlaşması imzaladık.'TÜRKİYE'YE 1 MİLYON VARİL PETROL'Türkiye'ye 1 milyon varil petrol verilecek. Sayın Başbakan 'Biz Türkiye'ye petrol verebiliriz. Bir milyon varil. Başka yere muhtaç olmayın.' dedi. Evet Sayın Bakan, sağa sola muhtaç olmaya gerek yok. Hemen komşumuz. İnşallah bir milyon varil petrolü buraya transfer ettiğimizde ihtiyacımızı karşılarız. İnşallah hayırlı olur.''ÖZELLİKLE KALKINMA YOLU PROJESİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ'Irak Başbakanı Zeydi, yaptığı açıklamada, 'Bizim bu ziyaretimiz protokol icabı değil ancak asırlar öncesine dayanan ilişkilerimizin pekiştirilmesinin bir nişanesidir. Kardeşlik içerisinde bir ortaklık arzu ediyoruz ve özellikle Kalkınma Yolu Projesi üzerinde çalışıyoruz' dedi.