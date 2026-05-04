DSÖ Açıkladı! Hantavirüs Başladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Güney Afrika sağlık bakanlığı, Atlantik Okyanusu'nda bir yolcu gemisinde nadir görülen hantavirüs enfeksiyonu şüphesiyle üç kişinin öldüğünü ve en az üç kişinin de hastalandığını duyurdu.Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren DSÖ, soruşturmanın devam ettiğini ancak en az bir hantavirüs vakasının doğrulandığını söyledi.Associated Press'e göre, hastalardan birinin Güney Afrika'daki bir hastanenin yoğun bakımında olduğu ve DSÖ'nün yetkililerle birlikte gemiden semptom gösteren iki kişiyi daha tahliye etmek için çalıştığı belirtildi.ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne göre, hantavirüsler iki ciddi sendroma neden olur: akciğerleri etkileyen ciddi bir hastalık olan hantavirüs pulmoner sendromu ve böbrekleri etkileyen ciddi bir hastalık olan hemorajik ateş ve renal sendrom.Hastalık nadir durumlarda kemirgen ısırması veya tırmalaması nedeniyle de görülebilir.Spesifik bir tedavi veya çare yok, ancak erken tıbbi müdahale hayatta kalma şansını artırabilir.DSÖ, 'Atlantik Okyanusu'nda seyreden bir yolcu gemisini içeren bir halk sağlığı olayının farkındayız ve takipteyiz. Ayrıntılı soruşturmalar devam ediyor; laboratuvar testleri ve epidemiyolojik araştırmalar da dahil olmak üzere. Yolculara ve mürettebata tıbbi bakım ve destek sağlanıyor. Virüsün gen dizilim analizi de devam ediyor' açıklamasını yaptı.Şiddetli baş ağrısı, sırt ve karın ağrısı, ateş, yorgunluk ve kas ağrıları belirtileri arasında.