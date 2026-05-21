CHP CAN, UMUT AKDOGAN BOĞAZ DERDİNDE

Bugün yaşanan "mutlak butlan" gelişmesinin ardından, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kritik toplantıya damga vuran bir "Adana kebap" tartışması yaşandı. Parti yönetiminin önemli bir gündemle toplandığı anlarda, Milletvekili Umut Akdoğan’ın yemek çıkışı Özgür Özel’i adeta çileden çıkardı.

Bugün CHP'de Özgür Özel'in başkan seçildiği 2023 Kurultayı'nın iptali için açılan davada 'mutlak butlan' kararı çıktı. Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin görevi devralmasına karar verildi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibi acil koduyla genel merkezde bir araya geldi. Partinin izleyeceği stratejilerin masaya yatırıldığı bu kritik toplantıya dair çok özel bilgilere ilk kez Beyaz Gazete ekibi ulaştı.



Toplantıda gerilim hat safhadayken, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın araya girerek 'Adana kebap yok mu?' diye sorması salondaki tüm havayı bir anda değiştirdi.



'Biz Nelerle Uğraşıyoruz, Sen Yemek mi Düşünüyorsun?'



İddiaya göre toplantı esnasında CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Adana kebap istedi. Bunun üzerine adeta çileden çıkan Özgür Özel ağır biçimde Akdoğan'ı azarladı. Akdoğan'ın kebap çıkışına sinirlenen Özel, 'Biz nelerle uğraşıyoruz, sen yemek mi düşünüyorsun?' diyerek tepkisini dile getirdi.



'Şekerim Düştü' Savunması Öfkeyi Dindirmedi



Özgür Özel'in uyarısı üzerine durumu toparlamaya çalışan Umut Akdoğan, 'Şekerim düştü, bu yüzden yemek sordum' diyerek kendisini savundu. Ancak bu gerekçe, Genel Başkan Özel'in öfkesini dindirmeye yetmedi.



Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre; Özgür Özel bu savunmanın ardından daha da sert bir çıkış yaparak, salondaki herkesin gözü önünde Umut Akdoğan'a bağırarak tepki gösterdi. Toplantıda yaşanan bu anlar, genel merkez koridorlarında uzun süre konuşulacak bir 'kebap krizine' dönüştü. İddiaya göre Özgür Özel, Umut Akdoğan'ın bu sözlerine daha sert bir tepki verdi.