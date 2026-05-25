2026 KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ

2026 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı, 27 Mayıs Çarşamba günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı namaz vakitlerini il il yayınladı. Merakla beklenen listeye göre; bayram namazı saatleri İstanbul'da 06.12, Ankara'da 05.59, İzmir'de 06.25 ve Bursa'da 06.13 olarak belirlendi. Türkiye genelinde bayram namazını ilk kılan il 05.14 ile Iğdır, en son kılan il ise 06.25 ile İzmir olacak.