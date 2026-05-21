Dünya kültürleri Etnospor'da bir araya geldi! Bilal Erdoğan: 'Festival dünyanın tüm renklerini birbiriyle yakınlaştırıyor'

Dünya Etnospor Birliği tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda başladı. Festivalin ilk açılışı, Han Çadırı önünde öğrencilerle birlikte Gülbank geleneği eşliğinde gerçekleştirildi. Ardından Atlı Sporlar Sahası'nda protokol katılımıyla resmi açılış programı düzenlendi. Mehteran gösterisi, ritim performansı, sahne sanatları gösterileri, kortej geçişi, Türkmen atı gösterisi, atlı akrobasi, atlı okçuluk ve savaş sanatları gösterileriyle başlayan festival, geleneksel sporların yaşatılması ve dünya kültürlerinin buluşturulması hedefiyle dört gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Festivale Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Vekili Erkan Ala, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile spor, kültür ve sanat dünyasından önemli isimler katıldı. Festivalin açılışında söz alan Erdoğan, “Farklı dilleri konuşsak da, farklı coğrafyalarda yaşıyor olsak da bizi birbirimize bağlayan ortak bir hafıza ve ortak değerler dünyası etrafında bir araya geldik.“ ifadelerini kullandı.“Dünya Burada” mottosuyla dünyanın farklı coğrafyalarından gelen sporcuları, sanatçıları ve kültür temsilcilerini ağırladıklarını dile getiren Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, “8'incisini gerçekleştirdiğimiz Etnospor Kültür Festivali'nde sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün kültürlerin, geleneklerin, hafızaların ve ortak değerlerin buluşmasına şahitlik ettiğimiz bir festivalde daha beraberiz. Bu yıl festivalimizi çok anlamlı bir mottoyla gerçekleştiriyoruz: ‘Dünya Burada.' Gerçekten de bugün burada dünya var. Japonya'dan Kazakistan'a, Azerbaycan'dan Litvanya'ya, Rusya'dan Kırgızistan'a kadar dünyanın farklı coğrafyalarından gelen sporcularımızı, sanatçılarımızı ve kültür temsilcilerimizi İstanbul'da ağırlıyoruz. Farklı dilleri konuşsak da, farklı coğrafyalarda yaşıyor olsak da bizi birbirimize bağlayan ortak bir hafıza ve ortak değerler dünyası etrafında bir araya geldik.” diye konuştu.Litvanya'dan Ripka, Rusya'dan Lapta ve Tavreli, Azerbeycan'dan Zorkhana sporlarının festivalde ilk kez yer alacağını belirten Erdoğan, “Festivalimiz boyunca geleneksel sporları ve oyunları, geleneksel sanatları ve evrensel tatları bir arada yaşama ve deneyimleme fırsatı bulacağız. Bu yıl ilk kez festivalimizde yer alacak geleneksel sporlar da ziyaretçilerimize farklı kültürleri daha yakından tanıma fırsatı sunacak. Litvanya'dan Ripka, Rusya'dan Lapta ve Tavreli, Azerbeycan'dan Zorkhana sporları ziyaretçilerimizi bekliyor olacak. Festivalimizin en önemli misafirleri yine çocuklarımız olacak. Çünkü çocukların oyunla kurduğu bağın, aslında kültürle kurduğu ilk bağ olduğuna inanıyoruz. Birçok alanımız gençlerin doyasıya eğleneceği, öğreneceği ve köklerine nüfuz edeceği alanlar olarak tasarlandı.” dedi.Farklı ritimlerin tınısının, farklı lezzetlerin tadının ve farklı sporların heyecanının festivalde yer aldığını söyleyen Erdoğan, “Etnospor Kültür Festivali bir aile birlikteliğidir. Buraya ailece gelen vatandaşlarımız birlikte izleme, oynama ve deneyimleme imkanına sahip oluyorlar. Önümüzdeki dört gün boyunca geleneksel el sanatlarından dünya mutfaklarına, müzikten sahne performanslarına kadar büyük bir kültür atmosferini hep birlikte yaşayacağız. Bu yıl dünyaca ünlü Kazakistanlı sanatçı Dimaşh Kudaybergen ve Başkurdistan Cumhuriyeti'nden Ay Yola ve ekibi sahnemizi paylaşacak. Bu alan dünyanın tüm renklerini birbiriyle yakınlaştırıyor. Farklı ritimlerin tınısı, farklı lezzetlerin tadı, farklı sporların heyecanı ve daha fazlası burada yer alıyor. Bu güzel birlikteliğin sağlanmasında emeği geçen tüm kurumlarımıza, sponsorlarımıza, gönüllülerimize, sporcularımıza, sanatçılarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.“ şeklinde konuştu.Festival boyunca geleneksel okçuluk, ok savaşları, binicilik, atlı sporlar, güreş sahası, çocuk oyun alanları, el sanatları atölyeleri, dünya kahveleri, evrensel tatlar, oyun meydanı, aile çadırı ve farklı yaş gruplarına hitap eden çok sayıda etkinlik alanı ziyaretçilere açık olacak. Çocuklardan gençlere, ailelerden kültür sanat meraklılarına kadar geniş bir kitleye hitap eden festivalde, katılımcılar hem geleneksel sporları deneyimleme hem de farklı coğrafyalardan gelen kültürel zenginlikleri yakından tanıma fırsatı bulacak. Festival programında ayrıca Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden sanatçılar, dans grupları ve sahne toplulukları da yer alıyor. Ekin Uzunlar, Kıraç, Dimash ve Ay Yola gibi ünlü sanatçılar festival süresince sahne alacak.Atlı Sporlar Alanı'nda geleneksel atlı spor gösterileri ve misafir ülkelerin performansları izleyicilerle buluşurken, Türkmen Atları Bölümü'nde Türkmenistan'dan gelen dünyaca ünlü Ahal Teke atları da yakından görülebilecek. Evrensel Tatlar alanında 12 farklı ülkeden misafir şefler özgün lezzetler sunarken, Dünya Kahveleri alanında ziyaretçilere farklı ülkelerin geleneksel kahve ve tatlı kültürleri tanıtılacak.