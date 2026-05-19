Ebola Kabusu! Can Kayıpları 130'u Aştı

Afrika ülkeleri Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Ebola salgını yeniden patlak verdi. Vaka sayısı giderek artarken can kayıpları da 130'u aştı.ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görev yapan bir Amerikan vatandaşının Ebola testinin pozitif çıktığını doğruladı. Uluslararası yardım kuruluşu Serge, bu kişinin hekim Dr. Peter Stafford olduğunu açıkladı.Stafford'un virüs belirtileri göstermesinin ardından karantinaya alındığı bildirildi. Kendisi gibi doktor olan ve salgının başından beri hastaları tedavi eden eşi Dr. Rebekah Stafford, bir diğer meslektaşı ve çiftin 4 çocuğu da virüs belirtileri açısından yakın takibe alındı ancak şu an için herhangi bir semptom göstermedikleri belirtildi.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ebola salgınını 'uluslararası önemi haiz halk sağlığı acil durumu' olarak ilan etti. Salgının henüz bir 'küresel pandemi' kriterlerini karşılamadığını belirten DSÖ, buna karşın yüksek pozitiflik oranı ile vaka ve ölüm sayılarındaki hızlı artışın, potansiyel olarak çok daha büyük bir felakete işaret ettiği konusunda uyardı.Salgının kendi topraklarına sıçramasını engellemek isteyen ABD, pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere en az 30 gün boyunca 'Title 42' adlı kamu sağlığı yasasını uygulama kararı aldı.1944 yılından beri yürürlükte olan bu yasa, modern tarihte daha önce yalnızca bir kez, Covid-19 pandemisi döneminde (Mart 2020 - Mayıs 2023) kullanılmıştı. Ebola salgını sebebiyle alınan bu karar, yasanın tarihteki ikinci kullanımı oldu.Yasa kapsamında; son 3 hafta içinde Uganda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti veya Güney Sudan'a seyahat etmiş olan ve ABD pasaportu taşımayan kişilerin ülkeye girişine katı kısıtlamalar getirilecek.DSÖ'nün 'olağanüstü' olarak nitelendirdiği bu salgına, Ebola virüsünün 'Bundibugyo' suşu neden oluyor. Bu varyantı tehlikeli kılan en büyük unsur ise şu an için onaylanmış özel bir tedavisinin veya aşısının bulunmaması.Bundibugyo varyantının ölüm oranı yüzde 25 ile yüzde 40 arasında değişiyor.11