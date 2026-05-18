Mısır Tatili Planlayanlar Dikkat! Çocuklar Ciddi Sağlık Sorunları Yaşıyor

Mısır'daki beş yıldızlı bir otelde konaklayan İngiliz bir bebek eve döndükten sonra E.coli bakterisine yakalandı ve Hemolitik Üremik Sendrom (Hücre Ülseri Sendromu-HUS) geliştirdi. Bu hastalık henüz 1 yaşındaki Ariella Man'in ölümüne neden oldu. Ailesi Mısır'da hastalığa yakalandığını belirlemek için cevaplar ararken üç çocuğun daha aynı hastalığa yakalandığı belirtildi.2 yaşındaki Chloe ile Derbyshire ve 6 yaşındaki Arthur da aynı otelde HUS hastalığına yakalandı. Çocukların ciddi sağlık sorunları yaşadıkları, iyileşme sürecinde oldukları ifade edildi.1 yaşındaki Ariella'nın ailesi, her şey dahil otelde bebeklerinin önce kusma, ishal ve ateş gibi belirtiler gösterdiğini aktardı. Otelin revirinde Ariella birçok kez tedavi gördü fakat her geçen gün durum daha da kötüye gitti.İngiltere'ye dönün aile burada acil olarak bir çocuk hastanesine başvurdu. Ariella tıbbi olarak uyutularak komaya sokuldu ve 3 gün sonra ise hayatını kaybetti. The Sun'a açıklamalarda bulunan Ariella'nın annesi, ''Acı çekmesini izlerken kendimizi tamamen çaresiz hissettik. Bir çocuğu kaybetmenin acısını tarif etmeye kelimeler yetmez.' dedi.Kısa bir süre sonra benzer sağlık sorunları yaşayan çocuklarında olduğunu öğrenen aile avukatlarını devreye soktular. Üç aileyi temsil eden avukat yaptığı açıklamada, olayların her birinin aynı otelde meydana gelmesinin 'büyük bir endişe kaynağı' olduğunu söyledi.Otel tarafından yapılan açıklamada ise E.coli bakterisi üzerine incelemeler yapıldığını ve bakteriye rastlanmadığı iddiası ortaya atıldı. Ayrıca konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı da belirtildi.