CHP'de mutlak butlan kararı çıktı! Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa geri dönüyor

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı ilişkin açılan davada kararını açıkladı.MUTLAK BUTLAN KARARI ÇIKTIMahkeme, söz konusu kongre ve kurultayların parti içi demokrasi, eşitlik ve serbest irade ilkelerine aykırı şekilde gerçekleştirildiğine hükmederek, yapılan seçimleri 'mutlak butlan' (kesin hükümsüzlük) sebebiyle sakat kabul etti.Kararda, delege iradesinin menfaat ilişkileriyle sakatlandığı, oy süreçlerinde gizliliğin ihlal edildiği ve bunun kamu düzenine aykırılık oluşturduğu değerlendirildi. Bu nedenle kurultay ve kongrenin yapıldığı tarihten itibaren hükümsüz sayılmasına hükmedildi. Mahkeme ayrıca, bu tarihten sonra yapılan tüm kurultayların ve alınan kararların da geçersiz olduğuna karar verdi. Kurultay öncesi döneme dönülerek Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki parti organlarının görevlerini sürdürmesi gerektiği belirtildi. İstanbul İl Kongresi açısından da önceki yönetimin göreve devam etmesi gerektiği ifade edildi.Ayrıca bazı dosyalarda ihtiyati tedbir kararıyla yeni yönetimlerin görevden uzaklaştırıldığı ve eski yönetimlerin tedbiren göreve iade edildiği kaydedildi.Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Seçimli Kurultayı ile 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi hakkında tarihi nitelikte bir karara imza attı. Mahkeme, kurultay ve kongrenin 'mutlak butlan' ile sakatlandığını belirterek her iki organizasyonun da yapıldığı tarihten itibaren iptaline hükmetti.DEMOKRATİK İLKELER İHLAL EDİLDİKararda, delege iradesinin çeşitli menfaat ilişkileriyle yönlendirildiği, seçim süreçlerinde demokratik ilkelerin ihlal edildiği ve kamu düzenine aykırılık oluştuğu vurgulandı. Mahkemenin gerekçeli kararında; ceza soruşturmaları, iddianameler, tanık anlatımları, MASAK raporları, kurum yazışmaları ve fezlekelerin birlikte değerlendirildiği belirtildi. Buna göre bazı delegelere para verildiği, belediyelerde işe yerleştirme sözü verildiği, adaylık ve siyasi görev vaatlerinde bulunulduğu, alışveriş kartı gibi çeşitli menfaatlerin sağlandığı kanaatine ulaşıldı.DELEGE İRADESİNİN FESADA UĞRATILDIĞI DEĞERLENDİRMESİKararda ayrıca bazı delegelerden oy pusulalarının fotoğrafını çekerek göndermelerinin istendiği ifade edildi. Mahkeme, bu durumun gizli oy ilkesini ve serbest seçim iradesini zedelediğini belirtti. Parti içi seçimlerin demokratik esaslara uygun yürütülmesinin anayasal zorunluluk olduğuna dikkat çekilen kararda, ortaya çıkan usulsüzlüklerin yalnızca iptal sebebi değil, kamu düzenini ilgilendiren 'kesin hükümsüzlük' hali oluşturduğu kaydedildi.TÜM OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ KURULTAYLAR İPTAL EDİLDİMahkeme, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Seçimli Kurultayı'nın mutlak butlan nedeniyle iptaline karar verirken, bu tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve bu kurultaylarda alınan kararların da hükümsüz olduğuna hükmetti. Kararda, '4-5 Kasım 2023 tarihli kurultaydan önceki duruma dönülmesine' karar verilerek, kurultay öncesinde görev yapan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine aynen devam etmeleri gerektiği belirtildi.İSTANBUL İL KONGRESİ DE İPTAL EDİLDİMahkeme ayrıca 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin ve bu kongrede alınan tüm kararların da mutlak butlan nedeniyle iptaline karar verdi. İstanbul İl Kongresi öncesindeki il başkanı ve il yönetiminin görevlerine devam etmesi gerektiği ifade edildi.ÖZGÜR ÖZEL VE YÖNETİMİNE TEDBİR KARARIKararda dikkat çeken bir diğer bölüm ise ihtiyati tedbir kararları oldu. Ankara'daki çeşitli asliye hukuk mahkemelerinde açılan ve birleştirilen davalarda davacıların tedbir taleplerinin kabul edildiği belirtilerek, 4-5 Kasım 2023 kurultayıyla göreve gelen Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Parti Meclisi üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verildiği kaydedildi.KILIÇDAROĞLU'NA GÖREVE İADE KARARIMahkeme ayrıca, karar kesinleşinceye kadar kurultay öncesi görev yapan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevi üstlenmelerine ve göreve iadelerine hükmetti.ÖZGÜR ÖZEL 'KARARI TANIMAM' DEMİŞTİCHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan davada mutlak butlan kararı çıkması durumunda kararı tanımayacağını ifade etmişti. Özel, 'Ben delegenin de üyenin de bize oy veren herkesin de iradesine sahip çıkarım. Butlan kararı çıkarsa benim gözümde o da butlandır, yok hükmündedir' şeklinde konuşmuştu.