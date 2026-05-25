KILIÇDAROĞLU’NUN CHP GENEL MERKEZİ’NE GELECEĞİ TARİH BELLİ OLDU! İŞTE İLK PROGRAMI

Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gelecek? Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze geleceği tarih netleşti. Yaşanan tahliye krizinin ardından işleri bir süre ofisinden yürütme kararı alan Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 28 Mayıs Perşembe günü CHP Genel Merkezi’ne gelerek partililerle bayramlaşacak.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı 'mutlak butlan' gerekçesiyle iptal etmesi ve görevi yeniden Kemal Kılıçdaroğlu'na iade etmesinin ardından parti genel merkezinde sular durulmuyor. Özgür Özel ve yönetiminin görevden uzaklaştırılması kararından sonra dün yaşanan hararetli tahliye sürecinin ardından, gözler Kılıçdaroğlu'nun binaya adım atacağı güne çevrilmişti.

Polis Müdahalesiyle Tahliye Edilmişti





Mahkeme kararının ardından Özgür Özel ve yönetiminin binayı terk etmeme kararı alması üzerine, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in başvurusuyla emniyet güçleri devreye girmişti. Genel merkez binasında Özel ve Kılıçdaroğlu destekçileri arasında arbede yaşanmış, polis ekiplerinin otopark kapısını kırarak müdahale etmesiyle bina tahliye edilmişti. Tahliyenin hemen ardından binaya giren Kılıçdaroğlu'nun kurmayları, Özgür Özel'e ait tabela ve afişleri indirerek genel merkezde yeni dönem temizliği başlatmıştı.

Karşılıklı Sert Açıklamalar





Binadan taraftarlarıyla birlikte ayrılan Özgür Özel, 'Geri gelmek üzere çıkıyorum' diyerek TBMM'ye doğru yürüyüş gerçekleştirirken; yeniden Genel Başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu ise yaşanan olaylara ilişkin, 'Bu tablonun sebebi biz değiliz' açıklamasında bulunmuştu.

Bayramın İkinci Günü Genel Merkezde Olacak

Yaşanan bu tarihi krizin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun hamlesi belli oldu. Perşembe gününe kadar olan süreçte parti işlerini kendi özel ofisinden yürütmeye devam edecek olan Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs Perşembe günü (Kurban Bayramı'nın ikinci günü) resmen CHP Genel Merkezi'ne giriş yapacak. Kılıçdaroğlu, genel başkanlık makamında hem yeni dönemin startını verecek hem de partililerle geleneksel bayramlaşma töreninde bir araya gelecek.