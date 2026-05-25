CHP GENEL MERKEZİ TROLL HESAPLARA NE KADAR PARA ÖDEDİ? BARIŞ YARKADAŞ’TAN ŞOK ÖDENEK İDDİASI

CHP Genel Merkezi troll hesaplara ve yayın organlarına ayda kaç TL ödedi? Gazeteci Barış Yarkadaş’ın iddialarına göre; CHP Genel Merkezi sözde haber sitesi görünümlü "troll" hesapların her birine ayda 300 bin TL ödenek ayırmıştır. Yarkadaş, Özgür Özel yönetimi döneminde tetikçilik ve hedef gösterme faaliyetleri için televizyon, gazete ve troll hesapları kapsayan bu sisteme ayda toplam 46 milyon TL bütçe bağlandığını ve bu ödemelerin faturalarının yakında ortaya çıkacağını iddia etmiştir.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 'mutlak butlan' kararıyla CHP'deki 38. Olağan Kurultay'ı iptal etmesi, Özgür Özel yönetimini düşürürken Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeniden genel başkanlık koltuğuna taşıdı. Parti içindeki bu büyük güç değişimi sürerken, eski yönetimin para trafiğini yakından takip eden gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından gündemi sarsacak yeni iddialar paylaştı.

'Sözde Haber Sitelerine Ayda 300 Bin TL'

Barış Yarkadaş, kamuoyunda bağımsız yayın organı gibi görünen ancak muhalif isimleri hedef tahtasına koyan yapılar hakkında çok konuşulacak şu ifadeleri kullandı:

'Her gün hepimize ahlaksızca küfürler eden, sözlerimizi çarpıtan ve hedef haline getiren sözde haber sitesi görünümlü troll hesapların her biri ayda 300 bin TL alıyormuş genel merkezden. Yanlış duymadınız… Her biri ayda 300 bin TL alıyormuş.'





Televizyon ve Gazetelere Milyonlarca Liralık Ödenek

Yarkadaş, sadece sosyal medya hesaplarına değil, bazı televizyon kanalları ve gazetelere de her ay düzenli ve astronomik ücretler ödendiğini öne sürdü. İddia edilen aylık ödeme dökümü şu şekilde paylaşıldı:

Bir televizyon kanalına: Ayda 14 milyon TL

Diğer bir televizyon kanalına: Ayda 8 milyon TL

Bir gazeteye: Ayda 4 milyon TL

Diğer bir gazeteye: Ayda 2.5 milyon TL

'Aylık Toplam Bütçe 46 Milyon TL: Faturalar Yakında Çıkar'

Söz konusu fonlama sisteminin amacının parti içi ve dışı muhalif isimleri yıpratmak olduğunu savunan Yarkadaş, 'Bu işlere ayda toplam 46 milyon TL ayrılmış… Niye? Sana bana küfredip, tetikçilik yapsınlar diye...' sözleriyle tepki gösterdi. Gazeteci, bu iddialara ait resmi faturaların bugün yarın ortalığa döküleceğini de sözlerine ekledi.